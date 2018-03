Waarom topbestuurders niet per se topsalarissen hoeven te verdienen

ING wil “de beste (internationale) talenten kunnen aantrekken en behouden” en dus krijgt de bestuursvoorzitter van de bank, Ralph Hamers, een salarisverhoging van 50 procent. Daarmee komt hij een beetje in de buurt van wat topmannen in het buitenland verdienen. Dat is helemaal niet nodig, zegt hoogleraar Xavier Baeten van Vlerick Business School uit Gent.

Jaarlijks doet Baeten onderzoek naar de verloning van topmanagers in honderden beursgenoteerde bedrijven in Nederland, België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Zweden. In 2016 besteedde Baeten extra aandacht aan de relatie tussen de prestaties van het bedrijf en het salaris van de CEO.

Om een goede CEO aan te trekken zijn niet-financiële aspecten belangrijker, zoals uitdaging, het gevoel vooruitgang te boeken en de trots om voor de organisatie te werken Hoogleraar Xavier Baeten van Vlerick Business School uit Gent

“Bij heel wat raden van bestuur leeft de misvatting dat men boven de markt moet betalen om een goede CEO aan te trekken. Terwijl uit ons onderzoek blijkt dat de niet-financiële aspecten belangrijker zijn, zoals uitdaging, het gevoel vooruitgang te boeken, en de trots om voor de organisatie te werken”, verklaart Baeten. De hoogte van een salaris is nagenoeg niet van invloed op de mate van betrokkenheid en tevredenheid van topmannen.

Beursgenoteerde bedrijven die beter presteren dan gemiddeld, geven hun topbestuurders zelfs - naar verhouding - minder inkomen, meldt hoogleraar Baeten. Van de best presterende bedrijven betaalde 43 procent hun CEO boven het marktgemiddelde. De beloning is wel vaak afhankelijk – via aandelenpakketten – van de winstgevendheid van een onderneming. In dat geval stijgt het salaris mee als het bedrijf goed draait.