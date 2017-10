Waarom ik de Anne Faber-petitie niet teken

Een jonge vrouw is van het leven beroofd. Dat stemt mij zeer verdrietig, maar boos, nee. Boos zijn verandert niets aan de onrechtvaardigheden en dramatische gebeurtenissen die nu eenmaal onderdeel zijn van het leven.

Velen kunnen het noodlot niet meer accepteren in een wereld waarin alles maakbaar lijkt. Ze eisen stampvoetend het recht op absolute veiligheid. Dat lijkt me onmogelijk. Naast mijn verdriet om de dood van een jonge vrouw, voel ik óók verdriet omdat een jonge man zo kan ontsporen. Beide ouderparen zullen toen ze die roze wolk in hun armen hadden heel andere toekomstverwachtingen hebben gehad.

Ik weiger over de rug van een jong slachtoffer mee te werken aan de ontmanteling van onze over het algemeen goed georganiseerde samenleving

Uiteraard is er ook afschuw wanneer je bedenkt wat zich in die bossen afgespeeld moet hebben. Maar de invulling die wordt gegeven aan de begrippen boosheid en afschuw in de petitie 'Anne Faber dood door schuld rechtssysteem' lijkt mij van een andere orde: 'het volk' is boos en vol afschuw over het 'falend rechtssysteem' dat deze gruwel mogelijk maakte. Er moeten schuldigen aangewezen en drastische acties ondernomen worden om te zorgen dat dit 'nooit' meer gebeurt.

Ik teken die petitie niet.

Ik begrijp en respecteer de emoties waar de petitie uit voortkomt. Het is de ondertoon: ik weiger over de rug van een jong slachtoffer mee te werken aan de ontmanteling van onze over het algemeen vreedzame en goed georganiseerde samenleving door de fictie van de tegenstelling 'het volk' en 'de verantwoordelijken voor de ellende van het volk', te versterken.