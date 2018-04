Waarom het lerarensalaris maar niet wil stijgen

Duizenden basisschoolleraren krijgen een veel te laag salaris. Nog altijd zit bijna driekwart van de leraren in de laagste loonschaal en dat was niet de afspraak tussen schoolbesturen en vakbonden. Dat blijkt uit cijfers die het ministerie van onderwijs woensdagavond naar de Tweede Kamer stuurde. Die reageert verontwaardigd en debatteert binnenkort opnieuw over het salaris van leraren.

Wij willen onze leraren met alle liefde beter betalen, reageren de school­be­stu­ren, maar dan moet het ministerie ons meer geld geven

Het is een terugkerend probleem. Tien jaar geleden maakte het ministerie van onderwijs met vakbonden en werkgevers de afspraak dat in 2014 veertig procent van de leraren in een hogere salarisschaal zou zitten. De gedachte daarachter was dat leraren die meer verantwoordelijkheden hebben dan de rest van het team, of een hogere opleiding, ook meer salaris krijgen. Daardoor zou een carrière in het onderwijs uitdagender, gevarieerder en aantrekkelijker moeten worden.

Schuld Maar de afspraken worden maar niet nagekomen. Vorig jaar zat slechts iets meer dan een kwart van de leraren in de hogere schaal. De grote vraag: wiens schuld is dat? Het meest simpele antwoord: dat is de schuld van de schoolbestuurders. Zij gaan immers over het salaris van hun personeel en besluiten wie in welke loonschaal thuishoort. Dit is het antwoord dat onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) impliciet geeft. 'De besturen die achterblijven dienen de ruimte die er is om leraren in een hogere schaal te benoemen te benutten', schrijft hij aan de Kamer. 'Gezien de discussie over het salaris van leraren basisonderwijs zou je mogen verwachten dat de afgesproken doelstellingen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden.' Maar zo simpel als de minister het voorstelt ligt het allemaal niet. Wij willen onze leraren met alle liefde beter betalen, reageren de schoolbesturen, maar dan moet het ministerie ons meer geld geven. Met het geld dat scholen krijgen van het ministerie, betalen ze niet alleen hun leraren. Daarvan moeten ze bijvoorbeeld ook gebouwen onderhouden, computers kopen en de gasrekening betalen. Het onderwijs komt simpelweg geld tekort, zegt de PO-raad, de organisatie van schoolbesturen. Scholen krijgen weliswaar extra geld maar moeten nog altijd miljoenen bijleggen, aldus de PO-raad. En dat geld is er niet.