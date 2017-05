Waarom heb ik mijn kinderen naar deze kerk gesleept?

Natuurlijk, antwoordde ik, verbaasd over mijn eigen stelligheid. De kerk, de Bijbel, Jezus: we hebben het er nooit over gehad of we onze kinderen er wel of niet mee zouden opvoeden. We hebben het eigenlijk überhaupt nooit over opvoeden. Het gebeurt gewoon.

Ik noem dat intuïtief ouderschap, hoewel het geloof ik meer met tijdgebrek dan met intuïtie te maken heeft. Terwijl ik de oudste in zijn jas hees, mompelde ik iets over spirituele leegte. Mijn vriend keek alsof hij daar nog wel wat vragen over had, maar de baby begon te huilen en de oudste stond al beneden aan de trap dus haalde hij zijn schouders op en wenste ons veel plezier met de Heer.

Ik kan de kerk niet vinden, de navigatie op mijn telefoon doet het niet. We fietsen drie keer de dijk op en af, we moeten ergens naar links, maar ik zie niet waar. De baby is in de draagzak in slaap gevallen en zweet een natte plek op mijn blouse, de oudste schreeuwt dat er een dinosaurus achter hem aan zit en dan dat hij gepoept heeft.

Troost Ik overweeg om te draaien, maar iets doet mij vastberaden doortrappen. Een verlangen dat zich niet makkelijk laat omschrijven. Dat van die spirituele leegte is gedeeltelijk waar. Ik vind het belangrijk mijn kinderen mee te geven dat je op veel verschillende manieren naar het leven en de wereld kunt kijken, ook met een religieuze blik, maar ik geloof niet dat je daarvoor per se in de kerk moet zijn. Misschien was het de zon vanmorgen, de lente, het geluid van de klokken van de Sint Nicolaaskerk dat over het IJ ons plein opwoei. Een combinatie van indrukken die mij terugbracht naar een zondag lang geleden; een Amsterdamse kerk, een gitaar, liedjes over licht en duisternis, de kinderlijke overtuiging dat het goede altijd overwint. Misschien is het mijn eigen verlangen naar troost. Misschien heeft het moederschap mij vatbaarder gemaakt voor grote verhalen. Of misschien, denk ik als ik eindelijk het juiste paadje naar links heb gevonden, misschien was het wel gewoon de belofte van de knutselklas voor kinderen tijdens de dienst - het uitzicht op een uurtje rust. Marjolijn van Heemstra is theatermaker en schrijver. Ze onderzoekt hoe ze in de wereld staat sinds ze twee zoons heeft. Reacties naar info@marjolijnvanheemstra.nl Lees ook: Hoe de 'filterbubbel' de nieuwe verzuiling werd.

