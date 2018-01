Waarom geen drijvend museum over de slavernij?

Het schip sloeg lek en om te voorkomen dat slaven vanuit het ruim op het dek zouden komen, werden de luiken dichtgetimmerd. Bemanningsleden wisten zich in veiligheid te brengen, de 664 slaven verdronken.

"Ik kende dat verhaal niet", zegt Veenendaal. "Dat is natuurlijk schandalig. We herdenken ons kapot in Nederland, maar dat weten we niet. Met de aandacht die we nu hebben voor het slavernijverleden dacht ik : zou het niet heel tof zijn als we een museum zouden maken in een replica van de Leusden?"

Er leven in verschillende steden plannen voor een slavernijmuseum. "Maar wat is toepasselijker dan een schip? De Leusden was 33 bij 6 meter. Dan moet je als bezoeker je gaan voorstellen dat je daar 664 mensen in propt. Ander voordeel is dat het vaart. Een jaar in Amsterdam en dan naar Haarlem."

Veenendaal liet studenten van de Hogeschool Rotterdam een haalbaarheidsonderzoek doen. "Conclusie: het is haalbaar. Binnen zes of zeven jaar zijn de kosten van 2 miljoen euro eruit. Als inrichting zou je kunnen kiezen voor stille objecten zoals kettingen, maar de studenten kwamen met het idee van een 5D-opstelling, een hologram zodat je de slaven ziet liggen en zij je aankijken."

Kettingen zouden als 'stille objecten' tentoongesteld kunnen worden. © ANP

Veenendaal wil het plan doorzetten en hoopt in september de eerste nagel in het drijvend museum te kunnen slaan. "Op één voorwaarde: de Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap moeten met het plan instemmen, want het is hun geschiedenis."

