Waarom een Kamerbezoek de burgerzin kan verhogen

Verplicht, dat vindt Eddy Habben Jansen een lastig woord. ProDemos, waarvan hij directeur is, verleidt scholen liever tot een bezoek aan de Tweede Kamer. Jaarlijks ontvangt het er zo'n 90.000, waarvan 10 procent basisscholieren; het leeuwendeel van de kinderen die ProDemos laat kennismaken met het centrum van de Nederlandse democratie zit op de middelbare school.

Toch, als VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het regeerakkoord vastleggen dat iedere basisscholier verplicht naar Den Haag moet, voorziet Habben Jansen geen drommen ketende kinderen die het allemaal niets interesseert. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen, vindt hij. "En ook nu komen leerlingen niet vrijwillig. Ze hebben dat bezoek niet zelf bedacht, dat doet hun school. Ze bedenken ook niet zelf dat ze wiskundeles willen hebben."

Wie het tripje naar de Tweede Kamer ook initieert, volgens Habben Jansen draagt het bij aan begrip voor, en kennis van de democratische rechtsstaat die Nederland is. Leerlingen lopen rond op het Binnenhof, soms organiseert ProDemos een ontmoeting met Kamerleden, en in het interactieve DemocratieLab krijgen ze vragen als 'wat vind ik belangrijk in een democratie?' of 'hoe ver zou ik gaan met politiek actievoeren?'. Hebben ze hun gedachten laten gaan over dat soort kwesties, dan zijn ze meer dan voorheen geneigd om hun stem uit te brengen, wanneer de tijd daar is, zegt ProDemos.

Sociale verschillen De Universiteit van Amsterdam doet nader onderzoekt naar wanneer burgerschapsonderwijs effect heeft, welke groepen jongeren en welke typen scholen er het meest vatbaar voor zijn. Blijken maatschappelijke verschillen hier van belang? Hoogleraar Tom van der Meer neemt nog geen voorschot op wat dat zal opleveren; zijn promovenda Laura Mulder is net drie maanden bezig. Er is wel onderzoek uit onder meer de Verenigde Staten, zegt hij, dat laat zien dat burgerschapsonderwijs effect heeft. Niet dat het de burger per se meer vertrouwen geeft in de instituties van zijn land, wel dat hij of zij meer weloverwogen standpunten inneemt. "Maar je kunt de Amerikaanse situatie niet naar de Nederlandse vertalen." En over een belangrijke vraag zijn de Amerikaanse onderzoekers het niet eens: hebben jongeren ook vijf jaar na dato nog een beter begrip van het democratisch proces? De één ziet het wel, de ander juist niet.

Een droom Eerder lekte al uit dat de partijen die praten over een nieuw kabinet willen dat scholieren les krijgen over de betekenis van het Wilhelmus. Nu komen daar het verplichte bezoek aan de Tweede Kamer en het Rijksmuseum bij. Directeur Taco Dibbets van het Rijksmuseum spreekt van 'een droom, die ik in 2008 heb uitgesproken, die werkelijkheid wordt'. Kunst dreigt in het onderwijs tussen wal en schip te vallen, vindt Dibbets, 'terwijl het een belangrijk onderdeel is van de beschaving'. Idealiter zou Habben Jansen het programma nog iets uitbreiden. Laat kinderen ook dichterbij huis kijken in hun provincie- en hun gemeentehuis. En stuur ze naar een rechtbank.