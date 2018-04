Waarom de meeste mensen niets met voedingsadviezen doen

Let op verborgen suikers. Wok niet in koudgeperste olijfolie. Zelfs één glas alcohol is slecht. Overgewicht kost tien jaar van je leven. Zitten is het nieuwe roken. Vasten verlengt je leven.

Soms lijkt het alsof de voedings- en gezondheidsadviezen op Nederland blijven neerdalen, met vaak verwarring als gevolg. Uit een onderzoek dat eind vorige week in wetenschapsblad The Lancet verscheen concludeerden sommigen dat een glas alcohol per dag al zorgt voor een korter leven. Die boodschap bleek er niet in te staan, maar ongezond is zo'n kleine hoeveelheid wel: de kans op ziektes stijgt.

Hoe moet de consument met al die wijsheid omgaan? Emely de Vet is hoogleraar gezondheidscommunicatie en gedragsverandering aan de Wageningen Universiteit. "Het is niet zo dat de adviezen steeds veranderen", zegt zij. "Het is al twee jaar duidelijk dat alcohol niet past in een gezond voedingspatroon. En dat groente en fruit goed zijn, weten we ook allang."

Een groot deel van de consumenten is volgens De Vet helemaal niet zo bewust bezig met al die verstandige adviezen. "Er is een enorme groep 55-plussers die traditioneel aardappelen, groente en vlees eet. En ook voor de groep die meer problemen dan geld heeft, is gezondheid geen prioriteit."

Dat merkte diëtist Brigitte Wieman uit Utrecht deze week in het gezondheidscentrum in Lombok. Nu alcohol drinken weer een stap duidelijker is geformuleerd als ongezond, kreeg zij een nieuwe klant. "Deze gepensioneerde man had altijd na zijn werk vier à vijf blikjes bier gedronken. Nu neemt hij zich voor van maandag tot en met donderdag niets te drinken. Een enorme beperking. Hij repte grappend over 'een kopje thee bij de buurvrouw drinken'. Je leven kan er echt door veranderen."

De goedbedoelde adviezen kunnen ook overkomen als inperking van keuzevrijheid. Ongezond is nou eenmaal aantrekkelijk, en veel mensen houden niet van sport. Daardoor kan het ingewikkeld zijn om je echt aan goede raad te houden, aldus de hoogleraar. Toch kan een klein stapje in de goede richting gezondheidswinst opleveren.

Dat er steeds verwarring ontstaat in de media komt volgens De Vet omdat er vaak op basis van één studie gereageerd wordt. "Wat afwijkt wekt interesse. Terwijl de echte adviezen over voeding gebaseerd zijn op stapels grondig gewogen studies."

Veel verschillen

Diëtist Wieman krijgt de meeste cliënten binnen via de huisarts, dus om een medische reden. "Zij voelen een grote afstand tussen alle adviezen en de dagelijkse praktijk." Toch denkt Wieman dat iedereen - onafhankelijk van opleidingsniveau - gedrag kan aanpassen en winst kan behalen. "Ik kijk altijd eerst waartoe iemand bereid is. Stel dat diegene best meer groente wil eten maar niet zo creatief is, dan is een pot groenten of diepvries ook oké."

En dan moet je nog je dieet zien vol te houden. Is er naast alle gezondheidsregels plek voor geluk? De diëtist zegt ronduit ja: "Het gaat erom uit je onbewuste patroon te komen. Als je wilt snoepen, sla dan die vieze taart van je collega af en neem op een ander moment het allerlekkerste dat er is. Geniet ervan!"

Net als in het onderwijs loopt er ook qua gezondheid een diepe kloof door Nederland. De hoogleraar noemt het absurd dat in zo'n klein land de gezondheidsverschillen zo hebben kunnen groeien. Mensen met weinig opleiding sterven gemiddeld zes jaar eerder, en leven gemiddeld vijftien jaar minder in goede gezondheid, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

De Vet: "In de haven van Rotterdam of in ploegendienst in een fabriek is de norm meedoen aan ongezond eten. Daar laat je in de nachtdienst shoarma bezorgen."