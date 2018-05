Waarom Amsterdam de groei van Schiphol moeilijk kan afremmen

Het leek donderdag niets minder dan een overwinning voor milieuorganisaties en omwonenden van Schiphol: de nieuwe Amsterdamse coalitie noemt groei van de luchthaven in het kersverse coalitieakkoord ‘onwenselijk’. De hoofdstad, die voor 20 procent aandeelhouder is van de luchthaven, wil pas praten over eventuele groei na de herindeling van het luchtruim in 2023. En dan alleen zonder extra geluidsoverlast en met de nodige investeringen om van Schiphol de duurzaamste luchthaven van Europa te maken.

Het aantal vakantievluchten wordt teruggebracht en overlast en luchtvervuiling worden in het vervolg beter gemeten, zo belooft de nieuwe coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en SP. En het liefst worden korte afstanden afgelegd per trein.

Deze kritische houding ten opzichte van Schiphol staat haaks op het Haagse beleid dat na 2020 wél mogelijkheden ziet voor groei. En dus reageerden milieuorganisaties donderdag enthousiast op het coalitieakkoord met de titel ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’. Natuur en Milieufederatie Noord-Holland constateerde tevreden dat Amsterdam ‘de gezondheidszorgen van bewoners rondom Schiphol serieus neemt’. En campagneleider Cas van Kleef van Greenpeace noemde de Schipholparagraaf ‘een belangrijk signaal in de landelijke luchtvaartdiscussie’. De milieuorganisatie kijkt ‘met interesse’ naar de activiteiten van Amsterdam ‘als aandeelhouder’ in de komende jaren.

Dom

De vraag is echter of Udo Kock, de Amsterdamse D66-wethouder op het Schipholdossier, de hooggespannen verwachtingen van milieuorganisaties en omwonenden kan waarmaken. En of hij, als pragmatische technocraat, daar prioriteit aan geeft. D66 is weliswaar kritisch over verdere groei van Schiphol, maar is ook weer niet een keiharde tegenstander zoals bijvoorbeeld GroenLinks. Bovendien is Kock nota bene de man die december 2017 nog zei: “Het domste wat je kan doen is een slot op Schiphol zetten.”

En zelfs al doet Kock zijn best om het Amsterdamse standpunt uit te dragen, dan nog is het de vraag of Amsterdam als minderheidsaandeelhouder de koers van Schiphol kan bijstellen. Zo’n 70 procent van de aandelen is in handen van de Rijksoverheid die groei van de luchthaven na 2020 vooralsnog niet afwijst.