Waarom altijd naar Amsterdam? Doe een dagje Hoorn

Fred en Marleen Abbringh zouden het goed doen als ambassadeurs van het Nederland buiten de randstad. Toeristen die alleen een stop maken in Amsterdam weten niet wat ze missen, zegt het echtpaar uit Nuenen op een terras in het oude centrum van Hoorn. "Kijk eens naar die architectuur hier, de grote ramen, die historische gebouwen. Zonde als je dat aan je voorbij laat gaan." Vanochtend maakten ze nog een strandwandeling in Bergen, later vanmiddag willen ze via de Markerwaarddijk richting Apeldoorn rijden.

Afgezien van het gepensioneerde echtpaar zijn er deze zachte wintermiddag amper toeristen te vinden in Hoorn. Treffend voor het beeld dat marketingbureau NBTC schetst met cijfers over hoe toeristen zich over Nederland verdelen. Of eigenlijk: zich níet verdelen. Amsterdam barst uit zijn voegen van kletterende rol-koffertjes, elders in Nederland staan ze te wachten op klandizie van toeristen. In Hoorn, maar net zo goed in in Limburg of Friesland.

Ook Nico Slagter zou als voorzitter van Recreatieschap Westfriesland graag zien dat de toerist wat langer bleef hangen buiten de randstad. Morgen praat hij erover in de Tweede Kamer. "Vaak blijven toeristen een paar dagen in Amsterdam, met soms een dagtripje naar het Markermeer. Waarom niet andersom? Een aantal dagen in Westfriesland, met een dagtrip naar Amsterdam." En dat geldt net zo goed voor andere gebieden in Nederland.

Om even bij 'zijn' Westfriesland te blijven: voor de historie doet de regio niet onder voor de Amsterdamse binnenstad, zegt Slagter. "De VOC is ontstaan in Enkhuizen en Hoorn, en daar zie je nog steeds sporen van."

Verderop in Hoorn staat Het Schippershuis, een klein café aan de haven. Het bewuste café waar Pierre Kartner ooit zijn evergreen over dichtte, zegt kok Klaas Bösel die uit de keuken komt lopen. Hij woont al twintig jaar in de straat en heeft kijk op het toeristenbestand in Hoorn.

Drie soorten onderscheidt hij daarin. Dagjesmensen komen vaak uit eigen land, of anders uit Duitsland, en die geven graag geld uit aan een drankje of een lunch. In de zomer komen daar grote groepen uit de pleziervaart bij. "Ook die zien we hier graag. Ze doen boodschappen, kopen een trui in het centrum en hun kinderen willen in de watertaxi."