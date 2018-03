Waaraan je kunt zien dat ons onderwijs terminaal ziek is

Het eerste symptoom van ziekte is te zien in het klaslokaal. Zo kon iedereen die naar de radioserie en podcast 'Opgejaagd' luistert, in aflevering drie horen hoe de overwerkte juf Linda haar kleuters geen goed deed. Een gestreste leraar verliest het welzijn van de kinderen uit het oog.

Als de werkdruk te hoog wordt, verliest het vak bovendien aan aantrekkingskracht - symptoom twee. Mensen vertrekken, en er komt niemand voor terug. Zo komt er meer werk op de schouders van de achterblijvers. Een negatieve spiraal wordt ingezet.

Ingrijpen lijkt dan ook het devies. Maar dat gaat lang niet altijd goed. De meest cynische maatregel om de werkdruk van leraren te verminderen was ongetwijfeld het 'afpakken' van een week zomervakantie door minister Marja van Bijsterveldt in 2011.

En net als in andere situaties waarin 'de baas' gaat nadenken voor alle anderen: Het werkte niet. Haar oplossing ging er namelijk van uit dat het werk van leraren eindig is. Dat er een zekere hoeveelheid 'werk' is die afgerond moet worden. En dat meer tijd om het in te doen logischerwijs leidt tot minder stress.