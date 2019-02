Waar zijn Albanese ‘inklimmers’ naar op zoek?

Transportbedrijven hebben al jaren te maken met mensen die proberen in vrachtwagens mee te komen naar het Verenigd Koninkrijk. Dat probleem verplaatst zich: waar het vroeger vooral speelde in havens, gebeurt het nu steeds meer landinwaarts. Op parkeerplaatsen en industrieterreinen, zoals Moerdijk, proberen migranten dekzeilen open te snijden om mee te reizen.

Veerbootbedrijven zien de afgelopen jaren een stijging van het aantal verstekelingen die in een truck meereizen op een veerboot naar Groot-Brittannië. Hoeveel van hen Albanezen zijn, is niet bekend, maar duidelijk is dat vooral jonge mannen uit dat land geregeld door politie en marechaussee opgepakt worden omdat ze zonder de juiste papieren proberen te reizen.

“Het gaat vaak om jonge mannen die in hun eigen land geen perspectief zien”, zegt Jeroen Doomernik, onderzoeker migratiebeleid aan de Universiteit van Amsterdam. Albanië is een van de armste landen van Europa. Veel jonge mannen vertrekken onder druk van hun eigen familie, zegt Doomernik. “Mensen vertellen elkaar verhalen, zoals dat in Engeland het geld op straat ligt.” Veel Albanezen hebben familie die daar al woont.

Kansloze asielaanvraag

In Nederland doen Albanezen soms een asielaanvraag, ook al is die vrijwel kansloos. Dan worden ze met een premie weer teruggestuurd. Om heel grote aantallen gaat het niet, in de top tien van asielaanvragen over ­vorig jaar komt Albanië niet voor ­volgens cijfers van de IND. Onder niet-begeleide minderjarige asielzoekers is dat wel zo, daar waren Albanezen met 31 aanvragen de zesde groep.

De Britten tonen hun spierballen aan de grens, intern zijn er minder controles Jeroen Doomernik

De cijfers zeggen volgens Doomernik niet veel. “Cijfers zijn er alleen als mensen in contact komen met de autoriteiten, doordat ze opgepakt worden of een asielaanvraag doen. Maar de meesten vermijden de autoriteiten juist.” En dus zijn zij niet in de statistieken terug te vinden. Albanezen mogen visumvrij reizen door de EU en drie maanden blijven, maar dat geldt niet voor Groot-Brittannië.

Toch lijkt juist dat land populair bij informele migranten en dus bij de Albanezen. “Landen als Nederland en Duitsland zijn actief in het reguleren van de arbeidsmarkt, met inspecties op de werkvloer. In Groot-Brittannië is het moeilijker om binnen te komen, maar als je er eenmaal bent word je minder snel om papieren gevraagd. De Britten tonen hun spierballen aan de grens, intern zijn er minder controles.”

Albanese bendes zijn berucht in het criminele circuit, maar Doomernik vermoedt dat veruit de meeste jonge Albanezen gewoon uit zijn op werk en een beter leven. “Natuurlijk zijn er rondreizende bendes, maar op het totaal gaat dat om kleine aantallen.”

Wat het overleg dat deze week in Den Haag wordt gevoerd, moet op­leveren, is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk gaat het vooral om uit­wisseling van informatie, zegt Doomernik. Hij denkt niet dat nieuw beleid veel migranten zal tegenhouden. “De hele wereld is ‘on the move’ en de ­Albanezen zijn daar maar een klein onderdeel van. Er zijn hier en in Groot-Brittannië waarschijnlijk veel meer Roemenen en Bulgaren, maar dat valt niet zo op want zij zijn EU-burgers.”