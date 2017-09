Waar fietsen we en hoe hard gaat dat?

Opstoppingen bij het stoplicht, te smalle fietspaden en onbeschofte manoeuvres. Vooral in grote steden neemt het gebruik van de fiets toe, en dat zorgt voor de nodige ergernis bij gehaaste weggebruikers. Om meer zicht te krijgen op het fietsgedrag in Nederland gaat vandaag de 'Fiets Telweek' van start. Met een speciale app houden fietsers een week lang bij op welke routes en tijdstippen ze hun tweewieler gebruiken, hoe snel ze fietsen en waar ze vertraging oplopen. Daarnaast krijgt een aantal deelnemers vragen over de veiligheid en het comfort van de afgelegde routes.

Lees verder na de advertentie

We weten eigenlijk heel weinig over fietsgebruik Patrick Rugebregt, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid

De app registreert echter geen 'huftergedrag', zegt woordvoerder Daniël Nagel. "Dat is een terecht punt. Deelnemers kunnen hun fietsrit wel waarderen op basis van veiligheid en motiveren waarom ze een bepaalde beoordeling geven. Daar zou het huftergedrag in terug kunnen komen."

Snelheid De focus ligt dit jaar op de snelheidsverschillen op het fietspad. Die nemen toe door de opkomst van snelle e-bikes en speed-pedelecs, terwijl niet alle fietspaden daar geschikt voor zijn. "Nu de e-bike vaker als alternatief voor de auto gebruikt wordt, is het interessant om te kijken waar de knelpunten zitten." Aan de week doen ongeveer 20.000 deelnemers mee, verwacht Nagel. De gegevens die zij verzamelen, kunnen helpen bij het verbeteren van de fietspaden. Gemeenten gebruiken de data onder meer bij het aanpassen van de strooiroutes en de opstelplaatsen bij fietsstoplichten. "Bij het drukke Mr. Visserplein in Amsterdam is onlangs meer ruimte gemaakt voor fietsers bij de stoplichten omdat daar grote opstoppingen ontstonden", zegt Nagel. "In Brabant gebruiken ze de data om snelfietsroutes (ruime fietspaden die stedelijke regio's met elkaar verbinden, red.) te evalueren. Als daar weinig gebruik van wordt gemaakt, moet er misschien iets veranderen."

Verbeteringen De metingen in de Fiets Telweek zijn nuttig, maar niet voldoende, vindt Patrick Rugebregt van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Niet alleen aan de fietspaden, ook aan de fiets zelf valt nog veel te verbeteren. "In de auto-industrie zijn de afgelopen jaren gigantische sprongen gemaakt, met airbags en slimme waarschuwingstechnieken. De fiets is eigenlijk nog steeds een frame met twee wielen, terwijl je daar ook veel aan kunt doen. Denk aan fietsen met een lagere instap, of slimme fietsen waarvan het stuur gaat trillen als je wordt ingehaald." De grootste zorg van Rugebregt zijn niet zozeer de snelheidsverschillen, maar het toenemende aantal 'enkelvoudige' fietsongevallen waar geen andere mensen bij betrokken zijn. Zoals ouderen die tegen een paaltje of stoeprand rijden. De gevolgen daarvan zijn veelal ernstig. "We weten eigenlijk heel weinig over fietsgebruik. Hoe ontstaan dat soort ongelukken nou? Dat kun je minder goed onderzoeken met zo'n app, maar wel door bijvoorbeeld ouderen te interviewen."

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.