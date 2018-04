Waar de Franse aversie tegen liberalisering vandaan komt

Hij bestaat echt. Een stakingskas die je online kunt vullen als je sympathiseert met het personeel van het nationale spoorbedrijf SNCF. Binnen een week is er al meer dan 220.000 euro in gestort. De initiatiefnemer, de socioloog Jean-Marc Salmon, wil op deze manier de stakers een hart onder de riem steken. 'Ze verdienen ons aller steun', zo luidt zijn toelichting. 'Omdat ze vooropgaan in een rechtvaardige strijd, de verdediging van de openbare dienstverlening'.

Dat de service public in levensgevaar verkeert, daar is Salmon heilig van overtuigd. Hij doelt dan op het voorzichtig openen van het Franse spoor in 2019, voor een beperkte, gereguleerde vorm van concurrentie. Europees beleid dat in onder andere Nederland allang een feit is.

Misschien pakt zo'n scheutje marktwerking helemaal niet zo verkeerd uit voor de vele kleine, onrendabele lijnen in de Franse provincie. In Nederland, Zweden en Duitsland heeft het mechanisme van de aanbesteding aardig wat perifere verbindingen nieuw leven ingeblazen. En wat bij alle opwinding in Frankrijk wordt vergeten: SNCF-dochter Keolis speelt dit spel - onder andere tussen Zwolle en Enschede - al jaren volop mee.

Politici van links en rechts, en ook een aanzienlijk aantal economen, zijn er nog steeds van overtuigd dat de weg naar groei loopt via het stimuleren van de vraag, de consumptie, en hoge sociale uitgaven. Ook al is het bedrijfsleven door een te hoge lastendruk ondertussen weinig concurrerend.

Het is een patroon, al decennia. Zodra de woorden concurrentie en liberalisering vallen, gaan de hakken in het zand. Vooral als iemand aan dat rijtje nog 'Brussel' en 'globalisering' toevoegt. Het huidige conflict gaat volgens de vakbonden om de vraag in wat voor samenleving wij willen leven. Dat is, zoveel is duidelijk, zeker niet 'de neo-liberale heilstaat' die de Europese Unie Frankrijk zou willen opdringen. Wel is er een rotsvast geloof in publieke dienstverlening en in hoge collectieve uitgaven. Die moeten vooral op hetzelfde niveau - met ruim 56 procent van het bbp gaat Frankrijk op kop in de eurozone - blijven.

In het katholicisme is geld verdienen verbonden met schuld, het vergaren van een fortuin is zondig: protestanten hechten meer aan individuele vrijheid en voor hen is er niets mis met geld verdienen. Gaat het je goed, dan is dat een teken dat God je goed gezind is. Geen enkel land heeft zoveel protestanten verjaagd als Frankrijk, en hun uittocht was een van de grootste rampen die het land ooit trof, denkt Peyrelevade.

Volgens Peyrelevade gaat Frankrijk gebukt onder de last van een drievoudige erfenis: behalve de genoemde Colbert moeten we volgens hem ook zeker de invloed van het katholicisme en Karl Marx niet onderschatten.

De Franse Revolutie van 1789 maakte een einde aan de monarchie en een hardvochtig feodalisme. Maar de staat bleef oppermachtig en met Napoleon overleefde het colbertisme. Napoleon wilde aartsvijand Engeland militair verslaan. Dat je jezelf ook kon verrijken door een handelsnatie te worden, leek niet tot hem door te dringen. Zijn neef Napoleon III, die het keizerrijk (1852-1870) herstelde, had wel liberale ideeën. Maar ook hij stortte zich uiteindelijk weer in oorlogen waar geen enkele aanleiding voor was.

Het idee dat de economie onderworpen moet zijn aan de staat, de afkeer van de vrije markt, het wantrouwen ten opzichte van ondernemers, dat alles heeft lange, taaie wortels. De financiële man van Lodewijk XIV, Colbert, legde in de zeventiende eeuw de basis voor een economie die zich kenmerkte door regels, voorschriften en protectionisme. Alles draaide om de behoeften van de zonnekoning die geld nodig had voor zijn oorlogen. Frankrijk was in alles het tegendeel van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Op het moment dat Colbert de staatsgeleide economie uitvond, was de Republiek het commerciële en financiële centrum van de planeet, met de VOC als vlaggeschip: een onderneming met aandeelhouders (een wereldprimeur), de vrucht van particulier initiatief.

Onderdukking

De nalatenschap van de revolutie weegt zo nodig nog zwaarder, vermoedt hij: Fransen zouden onbewust bang zijn dat de onderdrukking van voor 1789 terugkeert. Het devies van de Franse Revolutie en de huidige Vijfde Republiek (1958-heden) is Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap. Maar gelijkheid werd altijd belangrijker gevonden dan vrijheid: zelfverrijking is een aantasting van het gelijkheidsprincipe. Velen zagen de industriëlen die opkwamen in de negentiende eeuw als een kaste van nieuwe aristocraten.

Daarom had Marx, die zo rond 1850 op het toneel verschijnt, nergens meer succes dan in Frankrijk, denkt Peyrelevade. Zijn boodschap dat het feodalisme in een andere vorm terugkeerde sloeg enorm aan, zeker omdat de industriële revolutie eind negentiende eeuw onder barre omstandigheden plaatsvond. Maar Marx zou meer dan een eeuw heel invloedrijk blijven. Tot ver in de jaren zeventig van de vorige eeuw werd een intellectueel niet serieus genomen als hij geen marxist was.

Marx heeft plaatsgemaakt voor Keynes. Keynes is voor Franse politici een uitkomst omdat hij argumenten levert voor hoge publieke uitgaven. Ook de zorgen over de hoge staatsschuld - nu 97 procent van het bbp, 2,152 biljoen euro - kun je wegwuiven met Keynes. Bezuinigen, een hobby van steile noorderlingen, is nooit nodig. "We moeten het geld halen waar het zit", zo vat de zwaarbesnorde baas van vakbond CGT - Philippe Martinez - deze filosofie samen. "Er is zat geld in dit land, kijk maar naar de omvang van de fiscale vlucht."

Het moet zelfs de grootste gelovige niet zijn ontgaan dat de SNCF niet goed functioneert

De vakbonden en de linkse oppositie hopen op een herhaling van een scenario dat zich in 1995 voltrok. Toen werd de regering - onder leiding van de toenmalige premier Alain Juppé - gedwongen een reeks hervormingen van hetzelfde type in te trekken.

Een staking op het spoor sloeg over naar andere sectoren en deze acties hadden, hoe ontwrichtend ook, tot ieders verbazing de sympathie van twee derde van de bevolking. De chéminots vond men, stonden op de bres voor het algemeen belang. Voor een sociaal model waar 'iedereen in de wereld' jaloers op zou zijn. Staken bij volmacht, zo is deze houding gedoopt.

Toch zit een herhaling van 1995 er hoogstwaarschijnlijk niet in, het verschil met 2018 is te groot. De werkelijkheid beukt steeds harder in op het verdringingscordon dat de Fransen rond hun geliefde model hebben opgetrokken. Het moet zelfs de grootste gelovige niet zijn ontgaan dat de SNCF niet goed functioneert. Eind 2017 was het station Montparnasse in Parijs het toneel van ongekende chaos omdat een stroomstoring niet kon worden opgelost. Verschillende afdelingen bleken verantwoordelijk voor de mededelingenborden in de hal en de borden op de perrons.