Waar bleef toch het sherrydieet?

Zeg ‘Spanje’, en dikke kans dat u denkt aan de zwarte stieren in het landschap die reclame maken voor Osborne sherry. Zeg ‘sherry’, en dikke kans dat u denkt aan het sherrydieet en dronken lorren. Dat dieet vond ingang in de vijftiger jaren, en berustte niet op één aantrekkelijk idee, maar op wel twee: het verschafte een excuus om te drinken, en je viel er nog mee af ook. ‘Lieden die deze kuur hebben gedaan verzekeren mij dat ze in drie dagen zo’n vijf pond afvallen’, schreef Parool-journaliste Jeanne Roos op haar fameuze vrouwenpagina ‘Tip van Roos’. Met dit artikel was Het Parool op 3 januari 1959 de eerste krant die de vermageringskuur beschreef. Ernaast stond een dagschema [zie onderaan dit artikel] voor wie het wilde proberen. Aantrekkelijke ideeën kunnen ook wel twee keer mee: tien jaar later, 2 januari 1969, drukte de krant hetzelfde verhaal nog eens af.

Veel Nederlanders vielen voor het dieet. Onder de kop ‘Drink sherry en vermager’ schreef de Volkskrant van 7 april 1959 dat de obers van de stationsrestauratie in Amsterdam al rond het vertrek van de eerste forenzentreinen eieren met sherry aan ‘de vrouwen’ serveerden. ‘En de koks van de hoofdstedelijke eethuizen kríjgen wat van het roosteren der biefstukken.’

‘Sinds 1955, toen de sherrykuur opgang ging maken’, aldus het artikel, ‘steeg de import van 654.000 liter in 1953 naar 1,5 miljoen liter in 1958.’

‘De sherrykuur stamt uit Amerika’, schreef Roos, en anderen schreven het na. Soms - zoals op de aan sherry gewijde site sherry.wine.nl - heet de Amerikaan Robert Cameron de geestelijk vader ervan, maar dat kan niet kloppen: diens ‘The Drinking Man’s Diet: How to Lose Weight with a Minimum of Will Power’, verscheen in 1964 - jaren na de eerste artikelen over de kuur. Bovendien: Cameron wijdde in zijn boekje geen woord aan sherry. Het betoog van deze bon vivant en luchtfotograaf komt hierop neer: blijf af van de koolhydraten in meel- en zoete waren, eet naar hartelust eiwitrijke steaks, eieren met spek en Roquefort, en spoel alles gerust weg met drank. Alcohol verwijdt de bloedvaten in je huid, waardoor je lichaam harder moet werken en calorieën verbrandt, legt Cameron uit, en het vele eiwit in het dieet zorgt ervoor dat je de alcohol gewoon weer uitademt.

Koningin Juliana

Zijn dieet lijkt bar weinig op dat van Jeanne Roos, maar heeft er wel de kul mee gemeen: dat je goed met alcohol kunt afvallen. Nog een parallel, ook met latere dieetrages zoals dat van dr Atkins: eiwitten en vetten zijn oké, maar zoetigheid en zetmeel slecht. Dat alles onderbouwd met getuigenissen van mensen die er baat bij hadden. Camerons boekje stond er vol mee en beleefde in 2004 een heruitgave. Het is nog steeds als e-book verkrijgbaar.

Wie de kuur precies bedacht heeft blijft dus ongewis, zeker is wel wie de belangrijkste ambassadrice ervan was: koningin Juliana. Al in het volkskrantartikel uit 1959 stond dat de majesteit het dieet ‘twee jaar geleden’ had gevolgd. In mei ’68 - toen de Fransen toch wel wat anders aan hun hoofd hadden - meldde het Franse modeblad dat Juliana ‘vijftien kilo’ was afgevallen dankzij de sherrykuur.

‘Koningin slanker door sherrykuur’, kopte Henk van der Meyden op zijn roddelpagina in De Telegraaf van 16 december 1971. Hij had het oudbakken nieuwtje van een bron in Paleis Soestdijk. ‘In totaal, zo hoorde ik, heeft de koningin bijna 17 kilo verloren’, schreef hij over het dieet, dat ‘ook prinses Beatrix slank maakte’. Hij kreeg daar veel reacties op: ’Tientallen vrouwen hebben mij wekenlang achtervolgd’, schreef hij drie weken later. ‘Veel dames met opvallend vrolijke stemmetjes belden me op om te zeggen welke vorderingen ze maakten.’

De perschef vroeg dringend Juliana niet steeds maar weer sherry aan te bieden

Juliana’s (vermeende) voorkeur werd algemene kennis. In een persiflage figureerde Juliana, de spruitjes afhalend, in 1972 in de Barend Servetshow. “Zal ik de sherry laten aanrukken?” vraagt zij. “Zullen we er nog eentje nemen?”

Op een bijeenkomst met buitenlandse diplomaten in Den Haag, in januari 1974, deed perschef van de Rijksvoorlichtingsdienst Willem van den Berge een klemmend beroep op zijn gasten, om Juliana niet steeds maar weer sherry aan te bieden. ‘Want in Suriname kreeg de koningin dat midden in het oerwoud door iedere inboorling aangeboden. Men had daar gehoord dat het haar lievelingsdrank was’, zo citeerde society-verslaggever van De Telegraaf- Stan Huygens de perschef.