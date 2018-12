VVN pleit voor grote verkeersbordenschoonmaak

Het getal is een schatting, zegt een woordvoerder. “Er zit geen wetenschappelijk onderzoek achter. Dat cijfer van 20 procent is een algemeen beeld dat we horen in gesprekken met experts.” Volgens de woordvoerder moet je vooral denken aan tijdelijke bewegwijzering. Rijkswaterstaat of de gemeente halen die niet altijd weg nadat de situatie, een omlegging bijvoorbeeld, weer bij het oude is.

Dubbel is nog niet duidelijker De gemeente Arnhem is al sinds 2017 bezig met een schoonmaak. Een woordvoerder van wethouder Roeland van der Zee zegt dat inmiddels zo’n 2000 borden van de straat zijn, op een totaal van 26.000. “Ruim 10 procent, dus.” Vaak ging het om dubbele borden. “En anders wel om onderborden. Dat er onder een fietspadbord ook nog ‘niet brommen’ staat.” Dat is vaak zonder dat onderbord ook wel duidelijk, vindt hij. En daarnaast stemmen weggebruikers hun gedrag helemaal niet alleen op borden af, stelt de woordvoerder. “De omgeving heeft meer effect. Een heel brede weg nodigt bijvoorbeeld uit tot hard rijden. Als je daar een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur instelt, gaan mensen zich daar niet aan houden.” De gemeente Arnhem ziet het aantal verkeersborden door de jaren op en neer gaan. De grap is dat buurtbewoners er na een tijdje zelf weer om vragen. “Ze signaleren een probleem, bijvoorbeeld dat automobilisten te hard door hun straat rijden. En dan vragen ze om borden die dat moeten ontmoedigen. Maar vaak laten die automobilisten zich dus in de eerste plaats helemaal niet leiden door die borden.”

