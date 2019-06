Vrouwen mogen gratis met het openbaar vervoer in Delhi

De vrouwelijke inwoners van New Delhi hebben binnenkort in elk geval één kostenpost minder, want dan mogen ze allemaal gratis met het openbaar vervoer in de Indiase hoofdstad. Het plan, afkomstig uit de koker van minister Arvind Kejriwal, moet het aantal geweldsincidenten tegen vrouwen terugdringen. “De metro en de bus zijn een stuk veiliger dan gedeelde autoritten en privébusjes, ­zeker na middernacht. Dit type vervoer moet beschikbaar zijn voor alle vrouwen in Delhi”, zei hij in een verklaring.

Delhi telt 26 miljoen inwoners. Al jaren scoort de megastad het hoogst op geweldsincidenten tegen vrouwen in India, blijkt uit de meest recente misdaadcijfers. Veiligheid voor vrouwen staat sinds 2012 hoog op de politieke agenda, toen de groepsverkrachting van een 23-jarige vrouw in Delhi leidde tot grootschalige protesten.

De partij van Kejriwal, de linkse Aam ­Admi Partij, heeft sinds 2015 de macht in de hoofdstad, na een verkiezingscampagne waarin de inwoners onder meer gratis drinkwater was ­beloofd.

Verkiezingen In februari volgend jaar zijn er nieuwe districtsverkiezingen en met de recente grootschalige overwinning van premier Narendra Modi in het achterhoofd, beweren sceptici dat het plan van Kejriwal vooral bedoeld is om aan populariteit te winnen. Ranjana Kumari, directeur van een vrouwenrechtenorganisatie in Delhi, schaart zich achter die sceptici. “Het is geen langetermijnoplossing. Bovendien zijn ze de belofte om beveiligingscamera’s te plaatsen en politieagenten te laten surveilleren in de bus en metro ook al niet nagekomen”, zei ze tegen persbureau Reuters. Het plan van de minister gaat de stad ongeveer 100 miljoen euro ­kosten tot het einde van het jaar en is vooral bestemd voor de minst bedeelden in de samenleving. “Vrouwen die wel een kaartje kunnen betalen, ­moeten dat gewoon doen natuurlijk”, zegt Kejriwal tegen de Indiase krant NDTV. De autoriteiten schatten dat 850.000 vrouwen zullen profiteren van het gratis openbaar vervoer.

