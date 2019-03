Vrouwen kussen mij bij een begroeting vaak niet terug, ik vind dat vernederend

Beste Ze kussen me niet terug,

Steeds meer mensen hebben genoeg van de drie-keer-kussen-routine en vervangen die door twee of één kus. Ook de hug of brasa (omhelzing) is in opkomst. De trend is in elk geval naar minder kussen per begroeting. Sommige mensen vinden een of twee kussen nog steeds te veel en vervangen zonder vooraankondiging de begroetingskus door de vluchtige wang- aanraking. Bij deze begroeting wordt er helemaal niet meer gekust, maar raken alleen de wangen elkaar even aan. Het kan inderdaad vervelend zijn om degene te zijn die nog wel kust, terwijl de ander daar kennelijk de brui aan heeft gegeven. Die laatste persoon matigt zich een beetje de rol van vorst aan, die genadig zijn hand uitsteekt, zodat de onderdaan de ring mag kussen. Om de wederkerigheid te bewaken, kunt u zich voornemen om in die gevallen zelf ook geen kus meer uit te delen en u te beperken tot de wangaanraking. Dat is in zoverre lastig dat u moet onthouden wie van uw vriendinnen de drietrapskus hanteert, wie er twee of één kus geeft en wie de wang-wang-beroering praktiseert. De hug/brasa-toepassen is simpeler, omdat het kussen achterwege kan blijven, al zijn er ook mensen die niet gesteld zijn op massief bovenlichaamcontact. Ongemakkelijke momenten zullen zich blijven voordoen.

