Vrouwen giechelen over hun salarisonderhandelingen

Ik was jong en aan het begin van mijn carrière, maar het was me volstrekt helder hoe de hazen lopen. Dat gaat mij niet gebeuren, nam ik me voor.

Bij de BBC zijn 45 vrouwen in de pen geklommen voor een protest bij directeur Tony Hall. Ze willen dat de loonkloof tussen mannelijke en vrouwelijke presentatoren gedicht wordt. Een absurd verschil tussen mannen en vrouwen is daar namelijk al jaren gemeengoed. Zo verdient de meestverdienende tv-vrouw (Claudia Winkleman) 500.000 pond en de meestverdienende tv-man (Chris Evans) 2,2 miljoen. Dat is geen kloof meer, dat is een Grand Canyon.

Verdient Mariëlle Tweebeke evenveel als Twan Huijs? Je mag het hopen, maar ik denk het niet

Nu ben ik altijd van de lijn geweest: eisen waar je recht op hebt, maar hier is wel wat meer voor nodig. Nu haat ik pamfletten van vrouwengroepjes, maar dat deze 45 vrouwen een brief schrijven aan Hall begrijp ik. Nu ben ik nooit van het klagen geweest, maar dat deze vrouwen klagen is volkomen terecht. Ik zou het ook helemaal geen slecht idee vinden als ook Nederlandse presentatrices opheldering vragen bij de NPO. Er is vorig jaar al eens gesteggel geweest over de kosten.

NPO Staatssecretaris Dekker wilde openbaarheid van de kostenstructuur bij de NPO, zodat inzichtelijk zou worden waar het (belasting)geld heenging. De NPO was daar fel op tegen, omdat de politiek zich dan zou kunnen gaan bemoeien met de onafhankelijke programmering. Maar waarschijnlijker is natuurlijk dat ze zich druk maakten omdat daarmee ook de salarissen openbaar zouden worden. Verdient Mariëlle Tweebeke evenveel als Twan Huijs? Je mag het hopen, maar ik denk het niet. Verdient Astrid Kersseboom evenveel als Rob Trip? En Dione de Graaff evenveel als Tom Egbers? Speel blufpoker, en wees zeker van je kunnen, doe eens zakelijk! Een andere baas bood me jaren terug een belachelijk laag salaris. Veel lager dan mijn voorganger. Ik heb toen ijskoud méér gevraagd dan mijn voorganger. Vrouwen hebben de neiging salarissen maar te accepteren voor wat ze zijn, uit angst dat iemand anders de baan krijgt. Of omdat ze toegeven aan de warme worst dat ze zich eerst ‘moeten bewijzen’. Mannen zouden dat nooit doen. Vrouwen giechelen over hun salarisonderhandelingen. “Ik kan dat niet hoor”, zeggen ze. Hoezo kun je dat niet, roep ik dan boos. Speel blufpoker, en wees zeker van je kunnen, doe eens zakelijk! Mijn toenmalige baas keek me geringschattend aan toen ik mijn eis op tafel smeet. Hij zei dat het niet kon. “Dan gaat het niet door,” blufte ik en stierf van binnen. We lieten elkaar een dag lang zweten, maar hij gaf toe. “Jij bent een harde’’, zei hij later. “Nee,” antwoordde ik, “ik weet wat ik waard ben.” Dus hup Mariëlle, Astrid en Dione!

