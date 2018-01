Vrouwen blijven steken met hun inhaalslag op de arbeidsmarkt

De inhaalslag van vrouwelijke veertigers op de arbeidsmarkt zet niet door. Vrouwen die nu in de veertig zijn hebben weliswaar vaker een baan dan hun leeftijdsgenoten in de jaren negentig. Maar het lukte ze de afgelopen jaren niet om het inkomensverschil met de mannen in te lopen, zo blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die gisteren zijn gepubliceerd.

Met 78 procent werkende vrouwen doet de jongste generatie het niet veel beter dan de vorige

Het CBS bekeek de arbeidsdeelname van 45-jarigen uit verschillende generaties. De oudste groep vrouwen die onder de loep is genomen, werd net na de oorlog geboren tussen 1945 en 1949. Van deze generatie was 57 procent van de vrouwen op hun 45ste aan het werk. Een percentage dat in latere generaties behoorlijk omhoog klom. Maar daarna stokte de groeispurt. Met 78 procent aan werkende vrouwen is de jongste generatie niet heel veel meer opgeschoten dan die daarvoor (77,5 procent).

Recessie Een verklaring hiervoor is lastig te geven, zegt CBS- woordvoerder Floris Janssen. Wel duiden de cijfers volgens hem niet direct op een stokkende emancipatie van vrouwelijke veertigers. “We hebben niet alleen generaties, maar ook tijdperken vergeleken. De vrouwen die 45 werden tussen 2010 en 2014 zaten in een economisch lastige periode. Wie toen besloot niet langer thuis te blijven voor de kinderen maar weer te gaan werken, kwam moeilijk aan een baan.” Toch klaagde oud-minister Jet Bussemaker van emancipatie zo'n vijf jaar geleden al over de financiële positie van veel vrouwen. Ze leunden te zwaar op hun partner, vond ze. Iets minder lang geleden concludeerde het Sociaal Cultureel Planbureau dat vrouwen weliswaar hoger opgeleid zijn dan mannen, maar dat dit zich niet vertaalt in een betere arbeidsmarktpositie. Zo hebben ze minder vaak een betaalde baan, zijn ze minder vertegenwoordigd in topfuncties en krijgen ze per uur minder betaald.