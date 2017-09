Vrouwen achter het stuur moeten Saudi- Arabië vooruit helpen

Het was feest toen bekend werd dat koning Salman het ongehoorde plots toch toestond. De Saudische VN-gezant sprak in New York trots van een historische dag. Hij lachte erbij en begon zelf maar als eerste te klappen. 'Eindelijk', was het zover. Vrouwen mogen - vanaf juni - zelfs zonder toestemming van hun (mannelijke) voogd een rijbewijs halen, en zonder man in de auto zitten.

Sinds 1990 gingen vrouwen die er genoeg van hadden toch rijdend de straat op. Zij werden opgepakt, ontslagen of raakten hun paspoort kwijt. Toch zijn lang niet alle Saudi's nu in jubelstemming. "Waar is de groot-moefti?", reageerde een verontruste inwoner op Twitter. "Het kwaad heeft de Arabieren bereikt."

Vrouwenhersens zouden te klein zijn om veilig een auto te besturen

Poort naar slechtheid en zonde Groot-moefti Sheikh Abdulaziz Al al-Sheikh had steevast tegen werkende, rijdende en politiek bedrijvende vrouwen geageerd omdat 'dat de poort naar slechtheid en zonde opent'. Autorijden zou eierstokken en vruchtbaarheid bedreigen en de zonde ruim baan geven aldus andere gezaghebbende geestelijken. En vergeet niet dat vrouwenhersens te klein zijn om veilig een auto te besturen. Deze maand zijn diverse geestelijk leiders gearresteerd. Wellicht zijn zij opgepakt omdat dit besluit eraan zat te komen. Achter de schermen strijdt een vooruitstrevender deel van het koningshuis, met de jonge kroonprins Mohammed (32) als hoop van de jeugd, tegen het wahabistische, religieuze establishment dat al decennia ongelijkheid verdedigt. Mohammed zou achter nog zo'n unicum zitten: dit jaar mogen schoolmeisjes voor het eerst gymmen. En afgelopen weekend mochten vrouwen van koning Salman voor het eerst het grote stadion in Riyadh in, om de nationale feestdag mee te vieren. Tekst gaat verder onder de foto Vrouwen mochten dit weekend voor het eerst het stadion in. © AFP

Sleutel tot economische vooruitgang Om de afhankelijkheid van olie te verminderen, zet de monarchie in op meer participatie van vrouwen, wat altijd de sleutel tot economische vooruitgang is. Zo noemde de steenrijke prins Alwaleed bin Talal vorig jaar al het argument dat elk van de vele buitenlandse chauffeurs die een vrouw rondrijden maandelijks 860 euro verdient, wat het land uitvloeit. Onderwijs is de enige vrijheid voor Saudische vrouwen. Inmiddels studeren er twee keer meer jonge vrouwen af dan mannen. Maar wat kunnen ze daarna doen? Zonder toestemming van hun 'voogd' mogen zij niet werken, reizen, studeren, naar de dokter of een rekening openen. Alles moeten ze hem eerst vragen, zelfs een loopje naar de buurtwinkel vereist een mannelijke gezel, hoe jong ook. Nog geen 130.000 vrouwen stemden mee