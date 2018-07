Vrouwelijke Syriëganger met baby bij terugkeer opgepakt

Ze zit vast en wordt verdacht van betrokkenheid bij een terroristische organisatie en het voorbereiden van terroristische misdrijven.De vader van de vrouw deed destijds aangifte van vermissing. Haar familie beschreef haar als 'sterk geradicaliseerd'. Ze zou getrouwd zijn met een jihadistische strijder.

De vrouw kwam op Schiphol vanuit Erbil aan, een stad in het Koerdische deel van Irak. Het lukt slechts weinig Syriëgangers terug te keren. De Nederlandse overheid helpt mensen daar niet bij, behalve als zij zelf een ambassade in de regio weten te bereiken.

Sinds 2012 zijn in totaal zo'n driehonderd Nederlandse mannen en vrouwen naar IS-gebied in Syrië en Irak vertrokken. Daarvan kwamen zestig om het leven, ruim vijftig keerden terug. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) houdt er al lange tijd rekening mee dat Syriëgangers mondjesmaat proberen terug te keren, zeker nu het kalifaat uiteen is gevallen. Die terugkeerders worden gezien als risico voor de nationale veiligheid, vrouwen incluis. 'Zij hebben enkele jaren in terroristisch gebied doorgebracht waar zij veelal ondersteunende of faciliterende rollen vervuld hebben', schreef de NCTV eerder.

Twee weken geleden werd bekend dat het Openbaar Ministerie via het ministerie van veiligheid en justitie een bevel tot gevangenneming verstuurde voor twee Nederlandse vrouwen die vastzitten in een kamp in Noord-Syrië. De teruggekeerde vrouw is echter niet een van de twee vrouwen uit het Noord-Syrische kamp, aldus een woordvoerder van het OM.

