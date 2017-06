Vrouw met technische opleiding kiest vaak voor ander beroep

Zo'n 46 procent deed iets heel anders, en was bijvoorbeeld verkoopmedewerker in een winkel of werkte op een administratieve afdeling. De overige groep vrouwen met een technische opleiding had geen betaalde baan of werkte minder dan twaalf uur per week, berekende het CBS in opdracht van het ministerie van economische zaken.

Vergeleken met vrouwen kiezen mannelijke technici veel vaker voor een technisch beroep. Vorig jaar was de helft aan de slag in de eigen branche, bijvoorbeeld als software- en appontwikkelaar of machinemonteur. Terwijl ongeveer een derde een baan buiten de techniek had.

Mannenbolwerk De overheid probeert sinds 2013 in samenwerking met het onderwijs en bedrijfsleven via het zogeheten Techniekpact meer mensen tot de techniek te verleiden. Daarbij gaat de aandacht ook uit naar het vergroten van het aantal vrouwen in de branche. Met succes, het aantal werkende vrouwen met een technische opleiding stijgt - van 149.000 in 2013 tot zo'n 179.000 in 2016. Toch blijkt een groot deel van de vrouwen na de opleiding alsnog af te haken. Technische bedrijven zijn daardoor vaak nog steeds mannenbolwerken. Zou dat vrouwen afschrikken? Cocky Booij, directeur van VHTO, het expertisebureau meisjes en vrouwen in de techniek, vraagt het zich af. Veel vrouwen die een technische opleiding achter de rug hebben, zijn al die mannen wel gewend. Het ontbreekt veel vrouwen aan een rolmodel in de branche Cocky Booij, directeur van VHTO Zij denkt vooral dat rolmodellen belangrijk zijn. Bij VHTO loopt bijvoorbeeld een project waarbij studentes een half jaar voor het afstuderen tot een jaar daarna, gekoppeld worden aan vrouwelijke alumni of andere vrouwelijke technici uit de eigen regio. Hoewel het te vroeg is voor conclusies over resultaten, gelooft Booij dat zo'n systeem een belangrijk manco oplost. "Veel jongens hebben in hun omgeving wel vrienden of familie die ook een technische baan hebben. Voor meisjes geldt dat veel minder. Zo'n rolmodel die de weg weet in de branche, proberen wij de studenten te bieden." De cijfers over het aantal vrouwen dat doorstroomt in een technische baan, geven volgens Booij vooral aan dat aandacht voor het onderwerp nodig blijft. Voor meisjes om ze voor het eerst in contact te brengen met techniek, maar net zo goed voor studenten die op het punt staan af te studeren.

