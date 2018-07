Vrouw laat ingevroren eicel zelden terugplaatsen

Vrouwen die eicellen laten invriezen voor later komen zelden terug naar de kliniek om een bevruchte eicel te laten inbrengen. Belangrijkste reden is waarschijnlijk dat ze intussen een partner hebben gevonden en langs natuurlijke weg zwanger zijn geworden.

43 van de 563 vrouwen lieten inderdaad eicellen bevruchten en inbrengen

Dat blijkt uit cijfers die vandaag worden gepresenteerd op het jaarcongres van de Europese vereniging voor voortplantingsgeneeskunde (ESHRE). Een van de grootste instellingen voor reproductieve geneeskunde van Europa, een kliniek in Brussel, toont daar de resultaten van onderzoek onder 563 vrouwen die er in de afgelopen tien jaar cliënt zijn geweest. Van hen kwam minder dan 8 procent terug voor een IVF-behandeling: 43 van de 563 vrouwen lieten inderdaad eicellen bevruchten en inbrengen, wat in een derde van de gevallen tot een succesvolle zwangerschap leidde. Volgens de Belgische gynaecologen hebben andere grote Europese klinieken vergelijkbare cijfers.

Invriezen In Nederland is het sinds 2011 toegestaan eicellen te laten invriezen, niet om medische reden – dat kon daarvoor al – maar om persoonlijke reden. Het is een populaire optie geworden voor vrouwen die nog geen geschikte partner hebben gevonden of om andere reden willen wachten met zwanger raken. De vriestechniek is sterk verbeterd en kan een voordeel hebben omdat de kwaliteit van eicellen begint te dalen na het 35ste levensjaar. Eicellen laten invriezen mag tot je 40ste, bevruchte eicellen terugplaatsen mag tot je 50ste. Als er geen medische reden is worden kosten niet vergoed. Die zijn niet gering: invriezen en bewaren kost een kleine 4000 euro.

Geboortekaartjes Terugplaatsen is ook in Nederland uitzonderlijk. Landelijke cijfers zijn er niet, maar cijfers van individuele klinieken bevestigen het beeld van de Belgische onderzoekers. Zo heeft de afdeling voortplantingsgeneeskunde van het UMC Utrecht sinds 2011 eicellen ingevroren van 150 vrouwen. Van hen is tot nu toe niet één terugkomen voor een IVF-bevruchting. De afdeling heeft wel al veel geboortekaartjes gekregen, van vrouwelijke cliënten die zonder hulp van de kliniek zwanger waren geworden. Onder de prille data ligt een prikkelende wetenschappelijke vraag: zorgt de zekerheid dat je eicellen in de vriezer hebt liggen voor een grotere kans om langs natuurlijke weg zwanger te worden? Het zou kunnen, zeggen de Belgische gynaecologen, misschien neemt het druk weg.