Vroegere jeugdvoetballers melden seksueel misbruik

Bij PSV gebeurde dat in de jaren zestig, aldus de Volkskrant zaterdag. Het slachtoffer wil anoniem blijven. Bij Vitesse ging het in 1996 om de toen twaalfjarige jeugdspeler Renald Majoor. Hij werd aangerand en een nacht lang vastgehouden door zijn elftalleider van de C1. Majoor was veelbelovend maar stopte op zijn achttiende bij Vitesse, omdat hij te veel last had van de psychische gevolgen van het misbruik. De dader is ontslagen. Ook werd hij veroordeeld tot zes weken voorwaardelijke gevangenisstraf.

PSV schrijft in een verklaring dat 'zeker niet uit te sluiten' valt dat er meer slachtoffers zijn. Zij kunnen zich melden bij de club. Directeuren Toon Gerbrands van PSV en Joost de Wit van Vitesse zijn geschokt door de misbruikverhalen. Vitesse maakt Majoor ambassadeur van de club. Hij werkte er al als manager van de onder-11 en gaat nu ook voorlichting geven aan jeugdvoetballers, onder meer over seksueel misbruik.

Sportkoepel NOC-NSF opende een meldpunt voor misbruik in de sport. Dat gebeurde na verhalen uit het Britse voetbal. Oud-minister Klaas de Vries is bezig met een onderzoek naar seksueel misbruik in de sportwereld.

