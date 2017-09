Vrijwel alle partijen willen een lager eigen risico, en toch gaat het omhoog

Het lijkt op het eerste gezicht onlogisch. Nog maar een half jaar geleden beloofden bijna alle politieke partijen dat zij iets wilden doen aan het eigen risico in de zorgverzekering. Door het te verlagen, de gevolgen te verzachten of het af te schaffen. De VVD wilde als enige het eigen risico precies zo houden als het is.

Na 1 oktober kan er eigenlijk niet meer worden gesleuteld aan het eigen risico voor komend jaar. Dat chaos betekenen.

Toch wijst alles erop dat het eigen risico helemaal niet omlaaggaat. Het zittende kabinet ziet geen andere mogelijkheid dan dat die eigen bijdrage juist omhoog wordt gebracht. Het kabinet-in-wording kan dat nog veranderen, maar zal het dat ook doen?

Daarbij geldt: de bedragen in de Miljoenennota hebben de toon gezet. Het nieuwe kabinet moet snel beslissen, want de tijd dringt. Na 1 oktober kan er eigenlijk niet meer worden gesleuteld aan het eigen risico voor komend jaar. Het zou chaos voor verzekeraars en verzekerden betekenen.

Hoe kan het dat het demissionaire kabinet het eigen risico verhoogt? Het kabinet zou toch geen gevoelige besluiten meer nemen? Het kabinet van VVD en PvdA beslist formeel niets. Het maakt een inschatting: is er kans dat het eigen risico in 2018 omhooggaat? Zo ja, dan moet het kabinet dat meenemen in de berekening van de koopkracht. Hetzelfde geldt voor de hoogte van de maandelijkse zorgpremie. Dit jaar hadden de rekenaars op het ministerie van volksgezondheid slecht nieuws: de uitgaven stijgen. Bij wet is geregeld dat dan ook het eigen risico stijgt. In het kabinet is volgens betrouwbare bronnen nog wel besproken of het echt niet anders kan. Maar ingrijpen is een gevoelige beslissing. Te gevoelig voor een demissionair kabinet. Vandaar het credo van Rutte-II: wij doen alleen een schatting. Als het volgende kabinet het anders wil, kan het dat zelf regelen. Er komt compensatie voor de laagste inkomens. Ook de PvdA zal de begroting tekenen waarin het eigen risico omhooggaat. Maar de partij heeft al aangekondigd straks vanuit de oppositie het eigen risico omlaag proberen te krijgen.

Klopt het dat het eigen risico stijgt omdat er miljarden extra nodig zijn voor de verpleeghuizen? Nee. De verpleeghuizen worden anders gefinancierd, via de algemene middelen. De extra uitgaven aan verpleeghuizen werken niet door in de premies of het eigen risico. Maar er zijn ook andere kostenstijgingen. Met een verrassende oorzaak: de economie trekt aan, en daardoor verwacht het Centraal Planbureau een algemene loonstijging in bijna alle sectoren, ook in de zorg. Omdat er veel mensen in de zorg werken, tikt dat snel aan. Dat gaat iedereen wél voelen in de premie. Zonder de loonstijging zou het eigen risico in 2018 waarschijnlijk gelijk zijn gebleven, is de schatting.

Hoe groot is de kans dat een nieuw kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het eigen risico alsnog verlaagt of gelijkhoudt? De druk is groot, gezien de reacties in het land. De ouderenbond Anbo en patiëntenverenigingen vinden een hoger eigen risico 'onaanvaardbaar'. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie onderhandelen nog. Maar de kans is klein dat ze alsnog met een láger eigen risico komen. Verlagen kost al snel miljarden, of betekent dat alle Nederlanders meer ziektekostenpremie moeten betalen. Achter de schermen bij de onderhandelingstafel klinkt dat er eigenlijk geen geld is. Vooral voor ChristenUnie en het CDA is dat een bittere pil. Zij beloofden in hun verkiezingsprogramma nog dat zij het eigen risico met zo'n 100 euro zouden verlagen. Het CDA voerde de afgelopen jaren stevig oppositie over de stapeling van eigen bijdragen en eigen risico's bij de middeninkomens. D66 voelt de hete adem van de leden, die willen dat het eigen risico meer inkomensafhankelijk wordt. Toch gaat de Prinsjesdagbegroting, met het eigen risico van 400 euro, waarschijnlijk werken als voldongen feit. Het nieuwe kabinet kan zeggen: wij zien ook geen andere mogelijkheid. Zeker als de tijd om nog iets te veranderen zo krap is.

