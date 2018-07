Vrijspraak voor zorgfraude, ongekende oorwassing voor Openbaar Ministerie

'Onbegrijpelijk en verwijtbaar'. Die termen zijn in de rechtszaal doorgaans gereserveerd voor verdachten, maar gisteren gebruikte de rechter in Almelo ze voor een ongekende oorwassing van de officier van justitie die zorginstellingen in Almelo en Katwijk en hun bestuurders wilde vervolgen voor miljoenenfraude met zorggeld.

Er zou zelfs sprake zijn van een criminele organisatie en om dit alles te ondersteunen had het functioneel parket, het onderdeel van het Openbaar Ministerie dat fraude vervolgt, een uitgebreide lijst aangevoerd. Daarop stonden declaraties van persoonsgebonden budgetten die niet volgens de regels waren uitgevoerd. Vermeld was bijvoorbeeld dat cliënten langdurig verbleven bij de stichtingen, terwijl ze er maar kort waren.

In de administratie werd creatief geschoven met verschillende zorgvormen en tegen de regels in kreeg een deel van de budgethouders zelf een maandelijks bedrag uitbetaald.

Beroepsverboden Al met al ging het om vier miljoen euro. Volgens de aanklager waren oplichting, witwassen en valsheid in geschrifte overtuigend bewezen. Tegen zeven bestuurders werden celstraffen tot dertig maanden geëist en beroepsverboden. De rechter toonde zich gisteren door deze lijst allerminst overtuigd. Die oordeelde dat het Pastoraal Centrum Saron, en stichting In het Zadel (beide Twente) en Stichting 't Zout (Katwijk) met een soort 'gedoogconstructie' probeerden iedereen te helpen, inderdaad ook buiten de wettelijke regels om. Maar ze deden dat voor een deel in de geest van de wet, en bovendien was hun werkwijze destijds - voor 2014 - niet ongebruikelijk in de Nederlandse zorg.

'Samenleving is geschaad' Maar sterker nog, volgens de rechter was de lijst van de aanklager nog niet uitgebreid genoeg. Alle informatie in het voordeel van de drie stichtingen was eruit weggelaten. 'Onbegrijpelijk en verwijtbaar', want de officier van justitie heeft daarmee niet alleen de verdachten geschaad - die hebben immers recht op alle informatie - maar ook de samenleving, die verwacht dat het Openbaar Ministerie vooral op zoek gaat naar de waarheid. De advocaten van de stichtingen hadden betoogd dat de aanklager de zaak doelbewust verkeerd had voorgesteld. Daarin ging de rechter niet mee, maar ook met diens conclusie dat het vooral onmacht was, staat het Openbaar Ministerie er niet goed op. Dat zijn kwalificaties die een rechter niet snel in de mond zal nemen. Het kabinet en het OM zetten de laatste jaren sterk in op de opsporing en vervolging van zorgfraude. Regelmatig met succes, maar gisteren dus niet. Het OM gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak in Almelo.

