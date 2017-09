Vreselijk, mensen die niet betalen en meelopen met onze privérondleiding

Na afloop maakten de drie zich meteen uit de voeten, wat mij deed vermoeden dat zij slinks op een goedkope manier aan hun informatie wilden komen. Wat raadt u aan in een situatie als deze? Wie is hier aan zet? De gids? Ik als bezoeker? Of wellicht de kerk die duidelijker regels moet stellen? Wij hebben voor deze rondleiding betaald, maar waren soms afgeleid en hebben niet optimaal kunnen genieten.

Recentelijk was ik met drie vrienden in de nieuwe kerk in delft. Wij hadden 45 euro betaald voor een privé rondleiding van 90 minuten. De rondleiding was uiterst informatief en de gids kon beeldend vertellen. Een paar andere kerkbezoekers luisterden een paar minuten mee naar onze gids en haakten daarna weer af. Er waren ook drie mannen die een uur lang met ons groepje bleven meelopen. Dit ergerde mij nogal, omdat het privékarakter van ons speciaal geplande uitstapje aangetast werd. Bij het kijken naar details drongen zij zich tussen de gids en ons in. Eén man begon zelfs ellenlange vragen aan de gids te stellen.

Ik vrees dat er niet veel aan dit verschijnsel te doen is. Dit gebeurt voortdurend in musea en kerken. Meestal haken meelifters snel weer af, omdat het inderdaad niet hun rondleiding is. En een paar minuten meepikken is natuurlijk ook geen probleem. Maar een uur lang aanhaken en vervolgens ook nog spreektijd in beslag nemen gaat te ver en is erg brutaal. Ik denk dat op zo’n moment de gids moet opmerken dat de indringer niet bij de groep hoort, niet betaald heeft en dus ook geen aanspraak kan maken op groepsdeelname. Plus een verzoek om zich te verwijderen, althans niet op de voorgrond te staan, en een suggestie geven om zelf een betaalde rondleiding te nemen.

Het moet de gids zijn (als die tenminste de overtreder herkent als niet-groepslid) die een ‘Ho eens even!’-opmerking maakt, want dit soort toe-eigening laat zich het beste in de context van een heterdaadje corrigeren. Het heeft geen zin dat het museum of de kerk preventieve mededelingen gaat ophangen in de trant van ‘Verboden voor niet-betalenden mee te luisteren met rondleidingen’. Dat klinkt al te blafferig voor een betrekkelijk minimale overtreding. Als de gids niet optreedt tegen meelifters, kan een van de groeps- deelnemers een initiatief in die richting nemen: ‘Sorry, ik geloof niet dat u bij de groep hoort, kunt u een beetje achteraan gaan staan?’

