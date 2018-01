Vrees voor verdwijnen van menselijke maat in Amsterdamse 'zorgfabriek'

Gaat het over het nut van fusies, dan duikt geregeld een schrikbarend percentage op: 65 tot 85 procent van de fusies en overnames mislukt. In de discussies die volgen, gaat het dan als snel over waardecreatie, efficiency en bestuurbaarheid. Allemaal economische termen die ook bij fuserende ziekenhuizen een rol spelen. Toch is daar de vraag waar alles om draait: leiden ziekenhuisfusies tot betere zorg?

Lees verder na de advertentie

1800 bedden Vandaag reizen zorgexperts, ziekenhuisdirecteuren, toezichthouders en andere betrokken naar Den Haag voor een hoorzitting in het Tweede Kamergebouw. De fractie van GroenLinks heeft daartoe het initiatief genomen. Ze wil graag weten of het wel zo'n goed idee is dat de twee academische ziekenhuizen in Amsterdam, het VUmc en het AMC, samengaan. De menselijke maat verdwijnt door die enorme nieuwe zorgfabrieken Patiëntenfederatie Nederland Het antwoord lijkt eigenlijk wel vast te staan. Ja, beide ziekenhuizen zijn voor, maar de zorgeconomen, verzekeraars en patiëntenfederatie bijvoorbeeld zijn heel wat kritischer. Door de fusie van VUmc en AMC ontstaat een ziekenhuis met 1800 bedden. Dat is heel wat meer dan de 300 bedden die de wetenschap hanteert als bovengrens voor efficiëntie. Bij ziekenhuizen die groter zijn, wegen de kostenvoordelen niet meer op tegen de nadelen. De menselijke maat verdwijnt door die enorme nieuwe zorgfabrieken, constateert bijvoorbeeld Patiëntenfederatie Nederland. Patiënten kunnen niet meer kiezen uit de twee ziekenhuizen en moeten met verschillende aandoeningen naar verschillende locaties. Zo kan het zijn dat iemand met bijvoorbeeld kanker naar het oude AMC moet, terwijl hij voor zijn diabetes bij het oude VUmc moet zijn.