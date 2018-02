Vrees voor robots is onterecht: voor mbo'ers is er werk zat

In de periode maart tot en met augustus van vorig jaar waren er bijna 250.000 vacatures op mbo-niveau, blijkt uit nieuwe cijfers die het UWV en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) vandaag publiceren. Met name in de sectoren gastvrijheid (50.000 vacatures in bijvoorbeeld toerisme en horeca), detailhandel (40.000) en zorg (20.000) is er volop werk. Daarmee is het aantal mbo-vacatures ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder met zo’n twintig procent gestegen.

Lees verder na de advertentie

Het mbo telt op dit moment bijna een half miljoen studenten. De verwachting is dat het aantal mbo’ers de komende jaren afneemt, doordat er in Nederland steeds minder jongeren zijn. “Dan betekent dit dat we iedereen nodig hebben. Naast de mbo-student ook bijvoorbeeld volwassenen die zich willen omscholen of bijscholen en herstarters”, zegt woordvoerder Gita Perdon van SBB.

Delen van het werk veranderen, maar lang niet alle beroepen verdwijnen als geheel. Gita Perdon, SBB

Een paar maanden geleden stelde de Sociaal Economische Raad (SER) dat veel mbo-banen op de tocht komen doordat robots taken van meer routineuze aard overnemen, bijvoorbeeld in de administratie en de logistiek. Die angst is onterecht, meent Perdon. “Delen van het werk veranderen, maar lang niet alle beroepen verdwijnen als geheel. Sommige taken kunnen nu eenmaal niet worden geautomatiseerd.”