Vreemd, zegt de buitenlandse student, bij de introductie werden we van Nederlanders gescheiden

Marinos Savva (18) uit Cyprus vindt het nog steeds vreemd dat tijdens zijn introductieweek de buitenlandse en de Nederlandse studenten van elkaar werden gescheiden. De universiteit doet te weinig om de relatie tussen buitenlandse en Nederlandse studenten te bevorderen, vindt hij.

Savva studeert Computer Science aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, net als zijn vrienden Paulo Meia (20, Portugal), Gregorio Bertozzini (18, Italië) en Étienne Herbeau (18, Frankrijk). Het viertal studeert vandaag samen in het hoofdgebouw van de VU op de Amsterdamse Zuidas.

Net als zijn medestudent Savva vindt Meia dat de universiteit de studenten te veel scheidt. Hij geeft de universiteitscampus als voorbeeld: daar wonen alle buitenlandse studenten in dezelfde woontoren, apart van de Nederlanders. “Als we door elkaar zouden wonen, hadden we veel meer kunnen leren van elkaars cultuur. Dat is een gemiste kans.”

Toch valt niet alles op de universiteit af te schuiven, vinden de mannen. Herbeau: “Het is logisch dat internationale studenten naar elkaar toe trekken. Als je in een nieuw land arriveert, komt er heel veel op je af. Je voelt je vaak eenzaam omdat je familie en vrienden hebt moeten achterlaten. Dan is het fijn als je ervaringen kunt delen met mensen die hetzelfde doormaken.”

Daar is niets ergs aan, maar uit de studentenenquête blijkt dat meer dan de helft meer contact wil met Nederlandse studenten. Contact met Nederlandse studenten heb je ook zelf in de hand, vinden de buitenlanders. Daarom zijn Savva en Meia actief bij het Erasmus Student Network (ESN), een organisatie die internationale studenten laat kennismaken met de Nederlandse cultuur en studenten. Savva: “Mijn vriendengroep bij ESN zit vol met Nederlanders, die mij ook weer meenemen naar hun eigen vrienden.”

Geen initiatief nemen

Als er al een kloof is tussen Nederlandse en buitenlandse studenten, ligt dat in ieder geval niet aan de Nederlanders, daar zijn de mannen het over eens. Die zijn open en gastvrij, vinden ze. “Het is voor ons vooral heel fijn dat Nederlanders direct overschakelen naar het Engels als ze merken dat er een niet-Nederlander in het gezelschap is. Soms blijven ze Nederlands spreken, maar ze bieden gauw hun excuses aan als je hen daarop aanspreekt.”

Buitenlandse studenten nemen niet altijd vanuit zichzelf het initiatief, merkt Herbeau, waardoor ze in een bubbel terechtkomen. "Daarom is het belangrijk voor buitenlandse studenten om ook buiten de studie activiteiten te ontplooien”, zegt hij.

Dat heeft Meia ook gedaan, door zich bij het studentennetwerk aan te sluiten. “De eerste zes maanden had ik maar één Nederlandse vriend. Nu heb ik er een heleboel. Als je maar een beetje je best doet is het niet moeilijk om uit de bubbel te ontsnappen.”