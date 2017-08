Voortbestaan van zorgorganisatie Careyn hangt aan een zijden draadje

Dat meldt het AD. Sinds vestigingen van de organisatie vorig jaar op de lijst kwamen van de slechtste verpleeghuizen, is Careyn alleen maar verder in de problemen geraakt. De organisatie staat miljoenen euro's in het rood en werknemers vrezen voor de inspecties die deze maand zullen plaatsvinden.

Dat blijkt uit gesprekken met medewerkers, familieleden van bewoners en interne memo's die de krant in handen heeft. In één van die memo's schreef het bestuur: "De kwaliteit van de zorg is nog steeds onvoldoende op orde. Dit is een existentiële bedreiging voor Careyn."

Verbetering Nadat 29 vestigingen van Careyn in juli 2016 op de 'zwarte lijst' beland waren, liet de inspectie 7 november 2016 weten dat de instelling verplicht was binnen negen maanden verbeteringen door te voeren in alle vestigingen en locaties waar ouderen worden verzorgd. Er was destijds al een zogeheten interventieteam aangesteld bij de stichting, een zware maatregel. De cliëntendossiers waren niet op orde en er zou geregeld te weinig gekwalificeerd personeel en flexwerkers worden ingezet die niet de juiste opleiding hebben. Ook werden fouten niet altijd gemeld en zou de raad van bestuur te weinig aandacht voor overbelasting en tijdgebrek van medewerkers hebben, zo luidde het oordeel van de inspectie eind vorig jaar. Dat was volgens de inspectie nodig omdat er allerlei onregelmatigheden werden aangetroffen. In de vestiging Grootenhoek bleek tot afschuw van politici dat er sprake was van een 'plascontract' waarin is vastgelegd hoe vaak bewoners per dag naar het toilet kunnen. Volgens een woordvoerder van instelling was de ophef echter overdreven omdat er geen sprake is van een algemeen beleid. Alle berichtgeving heeft er bij Careyn voor gezorgd dat de werkcultuur flink is 'verziekt'. Volgens interne stukken wordt er hard werkt aan het verbeteren van de zorg, maar de ontstane situatie helpt daarbij niet bepaald mee. Zo wordt Careyn bijvoorbeeld geplaagd door een groot personeelstekort. Een wervingscampagne leidde dit jaar weliswaar tot 412 nieuwe mensen, maar daartegenover vertrokken er 500. Op 1 september doet de inspectie uitspraak over de toekomst van Careyn. Lees ook dit interview met voormalig Careyn-bestuurder Rob van Dam: 'Ik heb deze week gedacht: Bekijk het allemaal maar'

