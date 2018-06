Voor vluchtelingen in Gilze geldt: ieder voor zich

Drie dagen zaten ze op een boot, om uiteindelijk in Italië voet op Europese grond te zetten. Een helse reis, benadrukken Eyob Almaz (13) en zijn moeder Haptom ten overvloede. Van oorsprong Eritreeërs, komend vanuit Soedan, levend in de bossen van het asielzoekerscentrum in het Brabantse Gilze. Haptom vond het te gevaarlijk om tijdens de vlucht op drie kinderen te moeten letten, vandaar dat Eyobs oudere broer en zus in Soedan bij een vriendin van moeder achterbleven. Af en toe is er telefonisch contact. Er wordt dan vooral gehuild.

Lastig oordelen

Haptom weet van de Aquarius, geweigerd in Italië en vervolgens doorgevaren naar Spanje. Ze vindt het 'niet goed'. De driejarige Kabi, in Nederland geboren, rust op haar arm. Het is lastig om iets over de Europese politiek te zeggen, maar zolang mensen ongelukkig zijn, blijven er vluchtelingen komen. "In Eritrea is het niet veilig. Mensen zoeken dan toch naar een andere plek." Zoals zij vijf jaar geleden deden, nog voor de massale toestroom die Europa zo verdeelde. Die onenigheid is er nog steeds, reden voor een informele asieltop morgen in Brussel, in aanloop naar de grote EU-top van volgende week. Je zou denken dat het de bewoners van het azc in Gilze zal benieuwen wat eruit komt, maar het tegendeel is waar.

Iedereen in dit centrum heeft een reden om hier te zijn

De mensen hebben hier hun eigen sores. Of ze nu uit Afghanistan of Eritrea komen, vluchten voor een oorlog of voor het regime van de Turkse president Erdogan: ze hebben genoeg aan zichzelf. Een man uit Afghanistan zegt dat hij via CNN het nieuws beetje bij beetje probeert te volgen. Dat gaat lastig in het Engels. De asieltop? Niet het belangrijkste item in de bulletins. Nog veel meer dan een Europese oplossing, snakt hij naar vrede in zijn land. Dan kan hij tenminste terug naar vrienden en familie uit zijn dorp. "Iedereen in dit centrum heeft een reden om hier te zijn", zeggen twee Turkse mannen van middelbare leeftijd.