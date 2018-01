Voor techneuten ziet de toekomst er prima uit

Waar aan cao-tafels wordt gevochten over plaspauzes voor buschauffeurs, de gelegenheid voor slagers om hun handen te wassen onder werktijd en een procentje extra loon voor medewerkers van de worstenfabriek in Oss, ziet de arbeidsmarkt voor techneuten en ICT'ers er heel anders uit.

'Kun je ons aan een nieuwe collega helpen die afgestudeerd is in de werktuigbouwkunde, dan ontvang je duizend euro beloning.' Teksten als deze staan in bedrijfsbladen van de technische industrie. In enkele regio's betalen werkgevers zelfs het collegegeld van technische studenten mits zij na de studie bij hen gaan werken.

Werkgevers zullen alles uit de kast moeten halen om talent aan te trekken Randstad

Voor webdevelopers gaan de salarissen hard omhoog. Het lijkt wel of elk bedrijf ze nodig heeft voor de transitie naar online werkgeverschap. In de zorg is ook een tekort aan mensen, vooral verplegers, maar daar gebeurt gek genoeg heel weinig met de lonen. Een kleine verhoging daar betekent immers een stijging van de uitgaven in de zorg van miljoenen, doordat er zoveel mensen werken. De overheid wil daar terughoudendheid met loonsverhogingen.

Hetzelfde zie je in het onderwijs. Docenten Nederlands, Engels en wiskunde zijn schaars in het voortgezet onderwijs, meldde uitzendbureau Randstad gisteren in een overzicht van de meest gevraagde functies dit jaar.

Ook in het basisonderwijs worden enorme tekorten aan leerkrachten voorspeld. Maar de salarissen stijgen hier niet mee met de groeiende vraag. De verschillen op de arbeidsmarkt zijn dus groot.

Dan zijn er de bouwvakkers. Ze werden massaal ontslagen de afgelopen jaren omdat er geen werk was. Nu de economie aantrekt, zijn ze weer hard nodig, maar niet meer te vinden. Nog wel als zzp'ers, die nu fijne tarieven kunnen vragen, maar er zijn nog maar weinig timmermannen die in vaste dienst willen. Want wat is 'vast' waard bij een crisis?

Ook is er een zeer krappe arbeidsmarkt voor vrachtwagenchauffeurs, meldde het UWV onlangs. Door de economische groei moeten er meer producten en materialen worden vervoerd, dus gaat de vraag naar chauffeurs omhoog. Daarbij is het een sterk vergrijsde sector. Eind 2017 waren er zevenduizend openstaande vacatures, schat het UWV.

Ook hier zijn er bedrijven die aanbieden de kosten voor een rijbewijs te betalen. Zelfs het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid heeft een er subsidiepotje voor. De kosten om vrachtwagenchauffeur te worden, liggen tussen de vijf- en achtduizend euro.

Wie maken er in 2018 nog meer grote kans op een mooie werkplek? Monteurs, ICT'ers en recruiters, aldus Randstad. "Werkgevers zullen alles uit de kast moeten halen om talent aan te trekken."

