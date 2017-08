Voor ruimer pardon is het wachten op regeerakkoord

Veel politieke partijen zijn erop tegen, maar het moet vreemd lopen als de Armeense moeder Armina vandaag niet wordt uitgezet. Of haar twee kinderen Lily (11) en Howick (12) meekomen is onzeker, omdat Armina hun logeeradres niet wil onthullen. Het gezin verbleef negen jaar in Nederland.

“Ik ken de situatie, maar reageren zou niet in het belang van de kinderen zijn”, is het enige wat ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind wil loslaten. In februari diende hij samen met onder meer D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma, die niet reageert op een verzoek om commentaar, nog met succes een motie in om het kinderpardon te versoepelen.

Die regeling komt uit het regeerakkoord van VVD en PvdA. Onder een overgangsregeling kregen 1540 mensen een verblijfsvergunning. Voor toekomstige gevallen golden striktere eisen. Een gezin moet minimaal vijf jaar in Nederland zijn geweest en hebben meegewerkt aan pogingen tot terugkeer. Het Armeense gezin heeft volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst onvoldoende meegewerkt.

De motie van Voordewind wilde dit meewerkcriterium versoepelen. Maar staatssecretaris van veiligheid en justitie Klaas Dijkhoff (VVD) wil daar niet in meegaan. Zo’n beleidswijziging was volgens hem aan een nieuw kabinet. Ondertussen voert hij staand beleid uit.

Pardonregeling Een versoepeling van het kinderpardon zal ongetwijfeld onderdeel zijn van de formatiegesprekken tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Het is een gevoelig onderwerp, want de eerste twee partijen zijn tegen. Zij denken dat een permanente pardonregeling voor mensen die niet aan hun vertrek meewerken een papieren tijger van het uitzettingsbeleid maakt. Bovendien kunnen VVD en CDA een hoge prijs vragen. Zij weten dat er in de huidige Kamer een rechtse meerderheid is met PVV, SGP en FvD. Voor de verkiezingen van maart was er nog een meerderheid voor progressieve moties rond milieu en migratie. Een aangepast kinderpardon moet dus aan de formatietafel worden geregeld. Mocht dat gebeuren, dan heeft het Armeense gezin pech dat de kabinetsformatie lang duurt. In de tussentijd kunnen ChristenUnie en D66 weinig doen zonder de formatie op het spel te zetten. In dat geval zou er voor niemand een ruimer pardonregeling komen. Een tijdelijke opschorting van uitzettingen, zoals de actiegroep Defence for Children wil, lijkt onhaalbaar. VVD en CDA zouden dan alvast voorsorteren op een concessie terwijl de formatie nog loopt. Bovendien creëert het een vreemd staatsrechtelijk precedent. Een bewindspersoon kan de uitvoering van regels niet baseren op persoonlijke inschattingen van hoe het beleid er onder een nieuw kabinet uitziet. Daarbij is het ook nog best mogelijk dat de huidige formatieronde klapt.

