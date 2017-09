Voor ons modernen is sterven lastig

"Geen idee hoe ik reageer als ik oud ben", zegt Ten Bos. Daarom zal ik mensen niet veroordelen als ze het poeder nu via internet proberen te bestellen.”

De enorme vraag naar het poeder verbaast Ten Bos ook niet. “In een samenleving die behoefte heeft alles te controleren, proberen we ook de dood onder controle te krijgen. Mij trekt het niet, ik wil de dood niet regelen, ik hoop bij verrassing te grazen te worden genomen. Ik heb geen zin van de dood een onderwerp in mijn leven te maken.”

Waarom niet? Het is een oude traditie na te denken over de goede dood.

“De ars moriendi, "de kunst van het sterven", is een streven dat we in tal van religies over de hele wereld tegenkomen. Maar we komen het ook al tegen bij Socrates, die er in zijn laatste uren over filosofeert. Vlak voor zijn sterven overtuigt Socrates zijn vrienden dat zijn ziel onsterfelijk is. Dat is doodgaan zonder echt dood te gaan. Zo kan ik het ook.

“Voor ons, modernen, is sterven lastiger. Euthanasie bij voltooid leven is een detragisering van de dood. ‘Het is misschien het beste om de strijd op te geven’ – zulke uitspraken zijn pogingen het tragische van het leven ongedaan te maken. We zoeken altijd een manier het leven van zijn tragische kant te ontdoen. Struikel ik over een banenschil en breek ik mijn been, dan klaag ik de verkoper of de producent van de banaan aan. Zo vind ik een oorzaak die mijn ongeluk wegneemt. Overigens denk ik niet dat het lukt het tragische van het leven weg te nemen. ”