Voor jezelf kiezen; zo doe je dat

De haren van een ambitieuze lezeres gaan overeind staan als haar omgeving haar aanspoort beter voor zichzelf te zorgen. Hoewel ze begrijpt waarom dat goed voor haar is - ze loopt zichzelf vaak voorbij - hoort ze steeds een stemmetje in haar hoofd: "Pas als ik perfect ben, dan mag ik voor mezelf zorgen. Dan heb ik het recht om mezelf rust te gunnen en aardig te zijn voor mezelf".

Lees verder na de advertentie

Ze wil leren om vaker voor zichzelf te kiezen. "Doen wat IK wil, doen waar IK me goed bij voel." Ze vindt dat 'doodeng', ze doet het maar zelden. "Ik ben altijd aan het zorgen. Voor anderen en vooral niet voor mezelf", schrijft ze. Dat breekt haar op. Ze weet dat ze irreële eisen aan zichzelf stelt, maar daar paal en perk aan stellen lukt haar niet.

Streven naar perfectie en voor jezelf kiezen gaat niet samen

Wat Jaap van der Stel, lector psychische zorg aan de Hogeschool Leiden, opvalt aan het verhaal van de lezeres is dat zij rationeel weet hoe het anders moet, maar daar niet naar kan handelen. Misschien, oppert hij voorzichtig, moet ze zichzelf tijd gunnen. Klinkt als een open deur, maar is enorm belangrijk, weet hij. "Wie de executieve functies wil bevorderen en benutten, moet oefenen."

Execu-wat? Van der Stel: "Dat zijn de hogere psychische of cognitieve functies die wij allemaal hebben, waarmee wij kunnen kijken naar onze emoties, motivaties, doelen, gedrag. Waarmee we in staat zijn om daar invloed op uit te oefenen. Als je executieve functies goed functioneren, heb je een goede zelfregulatie, zoals dat heet in de psychologie."

Bij de lezeres ziet Van der Stel dat dit een probleem is. Zelfregulatie is ontzettend belangrijk als je voor jezelf wilt kiezen, weet hij. Het zorgt ervoor dat je je niet wekenlang schuldig voelt als je een afspraak met een goede vriendin afzegt omdat je het even niet aankan. Zelfregulatie bestaat uit vier onderdelen, aldus de lector: omarmen, afstand nemen, beïnvloeden, monitoren. Om het concreet te maken: de lezeres merkt dat ze niet zo perfect is als zij wil zijn. Dat zorgt ervoor dat zij haar eigen grenzen overgaat, analyseert Van der Stel. Zij wil voor zichzelf kiezen, maar streeft ondertussen naar haar perfecte zelf. Dat gaat niet samen.

In de ideale situatie zou zij zich moeten neerleggen (omarmen) bij haar imperfectie en goed nadenken over waarom ze zo perfect wil zijn (afstand nemen). Van der Stel: "Alsof ze een ander bestudeert, niet zichzelf". Het kan zijn dat zij dan constateert dat ze zo perfect wil zijn voor haar ouders bijvoorbeeld, terwijl die daar als het puntje bij het paaltje komt niets om geven.

Door dat besef kan het gevoel dat zij waardeloos is misschien verminderen (beïnvloeden), waarna zij zich opgelucht voelt. Als ze dan begrijpt (monitoren) hoe dit gegaan is in haar hoofd, heeft ze daar de volgende keer wat aan. Maar, benadrukt Van der Stel, dat vergt oefening. "Niemand is geboren met de vaardigheid om voor zichzelf op te komen."

Een praktische tip die Van der Stel voor de lezeres heeft, is het zoeken van een goede coach die haar kan helpen. Ook kan een schrijfoefening haar goed doen, juist om rationeel en praktisch naar haar problemen te kijken. "Beschrijf waarom je beter voor jezelf wil opkomen, wat je denkt dat ervoor nodig is om dat te bereiken. Wijd daar gerust zes, zeven kantjes aan. Dat kan inzicht bieden. Je kunt het ook aan anderen laten lezen, die je eraan kunnen houden."

In Het Consult beantwoorden experts wekelijks gezondheidsvragen van lezers. Heeft u ook een gezondheidsvraag van wat voor aard dan ook? Stuur een mail naar gezondheid@trouw.nl. Eerdere afleveringen van Het Consult vindt u hier.