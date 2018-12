Voor historicus Peter Bootsma blijft de papieren krant heilig

Dat zich soms zelfs een rij kopers voor het tafeltje vormde waarop hij zijn boek 'Trouw. 75 jaar tegen de stroom in' aanbood, had schrijver en historicus Peter Bootsma niet verwacht. Trouw organiseerde tien avonden in het land rond verschillende thema's voor lezers het afgelopen jaar, er kwamen in totaal zo'n duizend mensen op af. Bootsma was elke keer van de partij.

Hij hield een praatje over de historie van de krant en signeerde in de pauze zijn boek. In Lelystad en Dordrecht stonden er zoveel mensen dat hij na de pauze te laat in de zaal terugkwam, herinnert hij zich. "Vaak mensen die het boek cadeau wilden doen. Dan zei iemand: mijn broer is volgende week jarig, hij leest de krant al sinds de jaren vijftig, schrijft u er iets in voor hem? Echt heel leuk." Maar het kwam ook een keer voor dat de belangstelling gering was. "Mijn indruk was toen dat de meeste aanwezigen het boek al hadden. Stond ik uit verveling in de pauze mijn appjes te checken."

De avonden gaven Bootsma de indruk dat Trouw met vertrouwen de toekomst in kan. En niet alleen omdat er steeds meer digitale abonnementen komen. De tijd van de papieren krant is nog niet voorbij

Bootsma beschrijft in zijn boek hoe Trouw in 1943 ontstond als verzetskrant en zich ontwikkelde van een gereformeerd clubblad tot uiteindelijk een brede levensbeschouwelijke en verdiepende krant, met speciale aandacht voor onderwerpen als filosofie, religie, duurzaamheid, zorg, onderwijs.

Warm bad Bijna alle lezersbijeenkomsten waren uitverkocht. "Het was elke keer een warm bad." Wel viel hem op dat er veel grijze haren in het publiek zaten. "Alleen de laatste avond was dat niet zo, toen was het thema jongeren en zat er bijvoorbeeld ook een middelbare schoolklas in het publiek." Maar volgens Bootsma is die oudere leeftijd geen probleem én begrijpelijk. "Abonnees in een andere levensfase met bijvoorbeeld nog kinderen thuis, komen toch minder snel naar zo'n lezersavond. Dit waren de meest verstokte abonnees, prima toch?" De avonden gaven hem de indruk dat Trouw met vertrouwen de toekomst in kan. En niet alleen omdat er steeds meer digitale abonnementen komen. De tijd van de papieren krant is nog niet voorbij, ziet Bootsma en neemt zichzelf als voorbeeld. "Trouw-journalist Willem Breedveld zei mij bijna twintig jaar geleden dat ik eens een abonnement op Trouw moest nemen. Ik klaagde omdat ik de krant die ik toen las, te dik vond in de ochtend en niet uitkreeg. Trouw begon toen net met het dagelijkse katern De Verdieping. Dat tweede deel kun je de hele dag lezen, of zelfs 's avonds, zei Breedveld. Ik ben overgestapt en die formule werkt voor mij nog steeds. Ik hou bovendien van het geluid van de klepperende brievenbus in de ochtend. Voor mij hoort Trouw op papier."

