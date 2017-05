Voor het eerst naar het gymnasium

"Ik ga met jou een gesprekje voeren en we zetten je ouders aan het werk!" lacht de onderbouwcoördinatrice van het gymnasium. "Zo willen wij dat zien, toch?"

Lees verder na de advertentie

Onze dochter zegt ja. We zitten in een klaslokaal aan een eivormige tafel. De coördinatrice knipoogt naar ex en mij en schuift ons een formulier toe dat we samen moeten invullen. Ik schuifel op mijn stoel. Ik ben bang voor de vragen die erin staan. Ik ben bang dat we een adres - twee adressen dus - op moeten schrijven. Ik ben bang dat we zo dadelijk ontmaskerd zullen worden als slechte ouders.

Ik weet nog hoe de liefde die we voelden bijna tastbaar in die verloskamer hing. Het woord: allesomvattend

Ik kijk naar de bijna twaalfjarige tegenover ons, de bijna volwassene - 'Wat zijn alle kinderen hier groot', fluisterde ze toen we daarnet de school binnenstapten - de choker om haar nek, het knotje, de mascara die ze speciaal hiervoor heeft opgedaan, haar oogopslag, schuchter, maar vol levenslust, een nieuwe school, een eigen telefoon, de wereld wacht op haar.

"Wat is nu je lievelingsvak?"

De coördinatrice is net terug van zwangerschapsverlof. Dat zag ik meteen al aan haar buikje. Zij staat nog aan het begin van een gezin.

En hier zitten wij, aan de andere kant, de ouders die bijna uit elkaar zijn. De losers. Ik denk terug aan hoe wij twaalf jaar geleden een gezin werden. Hoe de pasgeboren baby op mijn buik lag, zachtjes kermde en we haar J besloten te noemen. Het verbond tussen ons. Alsof we ter plekke 'heel' werden. Ik weet nog hoe de liefde die we voelden bijna tastbaar in die verloskamer hing. Het woord: allesomvattend.

Ik denk aan het kinderdagverblijf waar we haar, op de dag dat we haar brachten, ook meteen weer mee terugnamen, omdat de man die ons een hand gaf niet 'goed' voelde. Hoe we uitgelachen werden om onze overgevoeligheid. Hoe we J toen uit de handen van Robert M. hebben gered.

"Is er verder nog iets wat belangrijk is voor mij om te weten?" vraagt de coördinatrice.

Ik krijg het afwisselend warm en koud.

Maar J vertelt het verhaal van het meisje dat naar de middelbare school gaat, nog een zusje heeft, met haar ouders op IJburg woont. En wij zitten er stralend bij.

Wij willen het verbond ook niet verbreken. Nu niet. Nu nog heel even niet.

Ooit komt deze mevrouw het wel te weten.

Er hoefde gelukkig ook geen adres ingevuld te worden op dat formulier.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.