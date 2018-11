Voor het eerst in jaren hoeven minder mensen van bijstand rond te komen

Eind september 2018 telde Nederland 439.000 bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd, 21.000 minder dan een jaar eerder. Voor het eerst in bijna tien jaar zijn er ook minder 45-plussers in de bijstand. Dat gaat wel om een lichte daling, van duizend personen. Hiermee kwam het aantal 45-plussers in de bijstand eind september uit op 233.000.

De jaarlijkse verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd remt de uitstroom van 45-plussers wel af. Bijstandsontvangers moeten langer wachten voordat zij deze uitkering kunnen verlaten voor hun pensioen. In 2018 is de AOW-gerechtigde leeftijd met drie maanden verhoogd tot precies 66 jaar. Bij de jongere leeftijdsgroepen was in de bijstand al langere tijd een daling zichtbaar.

Minder Syriërs Er zijn ook minder bijstandsgerechtigden met een migratieachtergrond. De afgelopen jaren beïnvloedde de komst van vluchtelingen, met name uit Syrië, de bijstandscijfers nogal. Deze instroom is sterk afgenomen. Zo zijn in de eerste helft van dit jaar 3800 Syriërs de bijstand ingestroomd, terwijl er in dezelfde periode 3600 de uitkering verlieten. In de eerste helft van 2017 ging het nog om een instroom van ruim 13.000. Voor het eerst sinds 2009 is het aantal kinderen in bij­stands­ge­zin­nen gedaald CBS Eind 2017 woonde bijna 7 procent van alle minderjarige kinderen in een bijstandsgezin. Dat zijn 228.000 minderjarige kinderen, bijna drieduizend minder dan in 2016. Hiermee is het aantal kinderen in bijstandsgezinnen voor het eerst sinds 2009 gedaald. Dit meldt het CBS naar aanleiding van het Jaarrapport Jeugdmonitor 2018 die ook vrijdag wordt gepubliceerd. Tussen 2009 en 2016 nam het aantal bijstandskinderen nog met ruim 45.000 toe. In totaal was 63 procent van de bijstandskinderen van niet-westerse komaf. Van deze kinderen heeft 30 procent ouders die beiden in Nederland zijn geboren. Bijstandsgezinnen met een Nederlandse achtergrond zijn in acht op de tien gevallen eenoudergezinnen met een vrouw als hoofdkostwinner.

Geen geld Gezinnen met kinderen die van een bijstandsuitkering moesten rondkomen, hadden in 2016 gemiddeld iets meer dan 22.000 euro per jaar te besteden. Andere gezinnen met kinderen hadden bijna 55.000 euro, meer dan het dubbele. Bijna 60 procent van de bijstandsgezinnen met kinderen geeft aan moeilijk rond te komen. Deze gezinnen geven vaker aan geen geld te hebben om versleten meubels te vervangen, of voor nieuwe kleren. Slechts 20 procent zegt jaarlijks een week op vakantie te kunnen gaan.

