Voor het eerst een cao met gelijke beloning mannen en vrouwen

Het ligt al wettelijk vast dat vrouwen en mannen niet ongelijk mogen worden behandeld, en dus ook niet ongelijk beloond. “Helaas is de praktijk weerbarstiger”, zegt FNV-bestuurder Fred Polhout. Volgens CBS-cijfers is het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen 7 procent. In de financiële sector zijn de verschillen tussen wat mannen en vrouwen verdienen het grootst.

FNV Finance besloot zich er niet langer bij neer te leggen. De vakbond eist voortaan tijdens cao-onderhandelingen met banken, verzekeraars en financiële dienstverleners dat zij aan vrouwen hetzelfde salaris betalen als mannen. Het eerste onderhandelingsslachtoffer was Aegon, dat zegt gelijkheid hoog in het vaandel te hebben.

Aegon gaat aan de slag

In de vorige cao stond al dat Aegon verschillen vanwege geslacht, afkomst of religie hekelt. Het bedrijf stemde nu in met afspraken over het salaris van mannen en vrouwen. Daardoor kon FNV gisteren voor de eerste keer in de geschiedenis melden dat er keiharde afspraken zijn gemaakt over gelijk loon voor gelijk werk.

Aegon gaat voor komende februari de lonen van mannen en vrouwen vergelijken. Is er sprake van ongelijkheid in beloning –wat het bedrijf niet verwacht– dan onderneemt de verzekeraar actie in overleg met de OR en vakbonden. Polhout reageerde verheugd. “Aegon doet dit uit volle overtuiging. Ze omhelzen de afspraak en gaan het toetsen. Super dat ze dat doen.”