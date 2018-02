Voor herenigde Joodse gezinnen was het leven na de oorlog niet meer hetzelfde

Zeventien pasfotootjes van veelal gerimpelde gezichten staren de bezoeker van de tentoonstelling 'Samen weer aan tafel' aan vanaf verschillende televisieschermen. In een apart deel van de openbare ruimte van het Amsterdamse Stadsarchief staan ze opgesteld. Klik je op een fotootje, dan komt het gezicht tot leven. Het vertelt over de hereniging van een Joods gezin na de Tweede Wereldoorlog, de pogingen het leven weer op te pakken, en de moeilijkheden bij het delen van traumatische ervaringen.

Lees verder na de advertentie

Deze zeventien overlevenden waren nog kinderen toen die oorlog uitbrak in 1940. Een van hen is tv-presentatrice Hanneke Groenteman die als kind van haar ouders gescheiden was en ondergedoken zat. Ze herinnert zich hoe moeilijk het was om later met haar moeder over het oorlogsverleden te spreken. Een keer heeft ze haar moeder, bijna terloops, gevraagd hoe het was geweest om haar als klein kind weg te geven. Groenteman: "Toen zei ze zoiets als: 'Het was net of ik je heel lang onder water moest houden, tot je dood was.' Dat gevoel had ze. Dat ze mij meegaf naar een absoluut verschrikkelijk lot. Toen kwam ik de keer erna en toen zei ze: 'Wil je dat nooit meer aan me vragen?'"

Over dode familieleden werd bijna nooit gesproken. Uit angst en om die oorlog niet telkens te herbeleven, denk ik Lex Kater

Tekst gaat verder onder de afbeelding

© Rogier Fokke

Een van de initiatiefnemers van de tentoonstelling is Lex Kater, geboren in 1939. Ook hij overleefde als Joods jongetje op een onderduikadres en vond zijn familieleden na de oorlog terug. Hij was benieuwd naar de ervaringen van andere, vergelijkbare Joodse gezinnen, vertelt hij. Hij begon een jaar of vijf geleden met het verzamelen van informatie. "Het ging mij om gezinnen, die na de oorlog nog helemaal compleet waren, vader, moeder en kinderen."

Van de 25.000 intacte Nederlandse Joodse gezinnen voor de oorlog, waren er na 1945 nog zo'n 600 over, schat Kater. "Ze zaten na de oorlog weer samen aan tafel, maar waren bijna allemaal heel alleen. De dode familieleden waren eigenlijk ook aanwezig, maar daar werd bijna nooit over gesproken. Uit angst en om die oorlog niet telkens te herbeleven, denk ik."

Het leven van de zeventien geportretteerde gezinnen vóór en tijdens de oorlog komt op de tentoonstelling eerst aan de orde, zodat je hen al een beetje leert kennen. Sommige ouders, zoals die van Kater zelf, scheidden direct na de oorlog, vertelt hij. "Ik heb daar lang de Duitsers de schuld van gegeven. Maar ja, mensen waren door de oorlog veranderd, ze hadden andere relaties gekregen soms, of ze waren vaak zo getraumatiseerd, niets was meer het zelfde, ook al waren ze weer compleet."

Als we 's ochtends rondstruinden dan lagen de vastgevroren lijken op straat Eldad Kisch

David Cohen: "Mijn vader verloor zijn ouders en zus, mijn moeder haar zus die in Bergen-Belsen is overleden, mijn oom die uit Belsen met zijn gezin terugkwam heeft zelfmoord gepleegd, die is de IJssel in gelopen. Maar... ruimte voor dat verlies... om te treuren en te rouwen, dat was er niet. Het leven moest opgepakt worden en dat was al zwaar genoeg."

Tekst gaat verder onder de afbeelding

© Rogier Fokke

Eldad Kisch: "In Theresienstadt was er dus helemaal niets. Vuurtje stoken, kijken op de vuilnisbelt of er iets te eten was. Wij kinderen wisten heus wel dat het niet goed was, als we 's ochtends rondstruinden dan lagen de vastgevroren lijken op straat, maar van de dagelijkse zorgen van mijn ouders waren we geen deel... Ik zeg zinnen, maar ik geloof niet dat jullie kunnen begrijpen wat een kamp is. Heb ik er nog last van? Elke dag is die oorlog er en het slijt nooit. Maar het verwoest mijn leven ook niet."