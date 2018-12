Voor gezelligheid zorgde Heleen Rosskopf (1922-2018) zelf wel

Heleen zorgde goed voor zichzelf en maakte overal wat van. Op hoge leeftijd deed ze nog haar eigen boodschappen en trakteerde zichzelf graag op een gebakje bij de banketbakker. Wel vond ze het jammer dat ze altijd alleen was gebleven en een man en kinderen haar niet waren gegund. Maar dat merkte je niet aan juffrouw Rosskopf, zoals iedereen haar kende. Zij zorgde zelf wel voor gezelligheid. Ze had dan ook tot op hoge leeftijd een brede kring van kennissen, vrienden en oud-collega's die dol op haar waren.

Heleen zette zich haar hele leven in voor mensen met een visuele beperking. Ze had eerst enige jaren als verpleegkundige gewerkt, maar daar lag niet haar hart. De vlijtige en breed geïnteresseerde jonge vrouw wilde meer en ging de opleiding tot bibliothecaresse volgen. In 1959 begon ze als leidinggevende bij de Blindenbibliotheek Amsterdam - toen nog onderdeel van de Openbare Bibliotheek.

Natuurlijk gezag

Onder haar leiding werd de bieb een geoliede machine en voltrokken zich diverse vernieuwingen. Ze knokte voor de nodige innovaties, zo initieerde zij gesproken boeken en betrok vele vrijwilligers bij de bieb, zoals haar zus Annie die boeken insprak in de speciaal hiervoor gebouwde studio's.

Het was haar verdienste dat de blinde of anderszins beperkte medewerkers zich er geaccepteerd voelden. Haar betrokken, geïnteresseerde houding gaf hun het gevoel er helemaal bij te horen: ze was de inclusieve maatschappij ver vooruit.

Heleen Rosskopf. © -

Heleen werkte hard en ging 's avonds vaak op pad om lezingen te geven en fondsen los te peuteren voor haar armlastige bibliotheek. Hierin was ze creatief en oplossingsgericht. Ze was dienstbaar en nooit te beroerd de handen uit de mouwen te steken als iemand uitviel, of dat nu bij de uitleenbalie of in het expeditiecentrum was.

Maar als iemand zich ziek meldde en ze daar haar bedenkingen bij had, zei ze kordaat: "Je neemt maar een aspirientje en dan zie ik je over een uurtje!" Op vriendelijke toon, maar met natuurlijk gezag dwong ze de in haar ogen juiste werkhouding af. Aan harde confrontaties deed ze niet, ze hield meer van zachte oplossingen. Soms merkte je wel dat ze iets lastig vond, zo vond ze het vreselijk dat ze in de jaren zeventig ineens niet meer mejuffrouw, maar mevrouw genoemd moest worden.

Oud-collega's herinneren zich vooral haar warmte, kordaatheid en spontaniteit. Rond de feestdagen betaalde ze uit eigen zak een speculaaspop of maakte bisschopswijn. Twee hoogtepunten uit haar carrière memoreerde ze graag. Allereerst het zestigjarig bestaan van de Blindenbibliotheek in 1979: een door haar georganiseerde dag waar schrijvers als Simon Carmiggelt, Jan Wolkers en Mies Bouhuys voorlazen uit eigen werk. Er kwamen 1500 mensen op af - aan haar kapstok hing nog altijd de linnen jubileumtas als herinnering. Daarnaast was ze trots op een steekproef onder blinde mensen waaruit bleek dat haar relatief kleine bibliotheek de beste dienstverlening verzorgde. Daar deed ze het allemaal voor.

Heleen met haar halfbroer Wilhelm (boven), zus Annie (links) en broer Thom (rechts). © -

Voor haar verdiensten ontving ze de Amsterdamspeld en werd ze Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In 1981 veranderde de blindenbibliotheek in een landelijke studie- en vakbibliotheek voor visueel gehandicapten (het huidige Dedicon); aan die grote verandering overgang hielp ze nog mee. In 1983 ging ze met pensioen.