Voor FC Twente heeft armlastig Enschede wél geld

“Het is bezopen”, zegt Mieke Oude Munnink (61). Ze woont in Glanerbrug, een dorpje tegen Enschede aan en onderdeel van de gemeente. Daar kijkt ze samen met haar man Paul ieder weekend voetbal. Zij is voor Heracles Almelo, hij voor FC Twente. “Hij is wel blij met dat geld natuurlijk”, zegt ze over de miljoenensteun die FC Twente deze week ontving.

Opgeteld stopt Enschede 14 miljoen euro in de FC Twente. En naar een openstaande schuld van 5 miljoen euro kan Enschede fluiten; die schold de gemeenteraad van de stad afgelopen week kwijt. Een lening van 9 miljoen euro wordt achtergesteld, dat betekent dat de club er geen rente en aflossing over hoeft te betalen.

Het besluit is in de stad met hoon ontvangen.Wethouders riepen bij eerdere reddingsacties nog dat het klaar zou zijn met FC Twente. Oude Munnink: “Als voetbalfan vind ik het zielig als een club over de kop gaat, maar wij inwoners draaien op voor deze redding.”

Mieke oude Munnink. © Herman Engbers

Jarenlang is er bij die club verkeerd beleid gevoerd, het kon niet op. Nou het kon dus wel op Mieke Oude Munnink

Twee gezichten Enschede is een gemeente met twee gezichten. Bedrijven boeren goed, de binnenstad is booming en uitgaansgebied De Oude Markt bruist. Maar Enschede staat ook in de toptien van armste gemeenten van Nederland. De begroting is zo krap dat de stad ieder jaar weer moet beknibbelen, ook op zaken als zorg en jeugdhulp. Iedereen moet meebetalen, dus gingen vorig jaar de onroerende zaakbelasting (ozb) en parkeertarieven omhoog. In Enschede is de kaasschaafformule heilig. Zo verdwijnen de komende jaren alle 225 uitlaatplekken voor honden in de stad. Opbrengst: een slordige 90.000 euro per jaar, tegen eenmalige kosten van zo’n 1,5 ton. Maar de hondenbelasting (84 euro per hond) blijft onaangeroerd, die levert de stad jaarlijks ruim 9 ton op. Oude Munnink vindt het absurd. Vorig jaar begon ze een petitie: zonder poepperkjes moet de hondenbelasting omlaag. Maar de 1500 handtekeningen die ze verzamelde waren voor het archief. Oude Munnink vroeg bij de gemeente wat er dan wordt gedaan met de hondenbelasting. Het geld gaat naar de algemene middelen was het antwoord. “Onze centen gaan regelrecht naar FC Twente”, concludeert Oude Munnink. Ze is naast voetbalsupporter ook dierenvriend, heeft zelf vijf honden, een hondenuitlaatservice en vangt viervoeters met problemen tijdelijk op. Oude Munnink snapt niet waarom de gemeente weer moet bijspringen. “Jarenlang is er bij die club verkeerd beleid gevoerd, het kon niet op. Nou het kon dus wel op.”

Een meloen Twee jaar geleden had de gemeenteraad slechts twintig minuten nodig om akkoord te gaan met een extra garantstelling van 8,4 miljoen euro en een renteverlaging van de lening van 17 miljoen voor FC Twente. Dit keer stribbelde het gemeentebestuur heviger tegen. De handreiking voelde in het Enschedese stadhuis als het doorslikken van een meloen. Het is kiezen tussen twee kwaden, zei wethouder financiën Eelco Eerenberg (D66) deze week misschien wel honderd keer. Of 5 miljoen euro nu, of 25 miljoen euro als de club daadwerkelijk omvalt. “Een stem voor FC Twente gaat niet alleen over geld, ook over emotie, over alle supporters”, zegt Mart van Lagen (CDA), het enige raadslid uit de oppositie dat voor de steun stemde. Gemiddeld 25.000 Tukkers zitten bij thuiswedstrijden in De Grolsch Veste, ongekend voor een club op het tweede niveau. Tegen stemde SP-raadslid Piet van Ek. Ook hij is fanatiek supporter van FC Twente, kijkt iedere wedstrijd en zit regelmatig in het stadion. Maar dit steunpakket is hem te veel. “Dit is een gebed zonder einde. De gemeente heeft hard moeten bezuinigen op bijstand en armoedebestrijding, en dan gaat er 14 miljoen euro naar een commerciële voetbalclub.” Van Ek twijfelt over FC Twente. “Is dit mijn vereniging nog wel? Er zijn al zoveel beloftes gedaan, op een gegeven moment houdt het op.” Piet van Ek. © Herman Engbers

Ouderen Het raadslid benadrukt dat er in Enschede ook mensen zonder voetbalhart leven. Voor hen zijn de miljoenen voor FC Twente een heel zure appel. Neem Hanny Flore (77), voorzitter van het Seniorenplatform Enschede. “Ik ben geen voetbalfan”, zegt ze. Vorig jaar schreef ze een brief naar de gemeente: de bezuinigingen op thuis- en mantelzorg moeten stoppen. Toch blijft Flore koeltjes. “Ik vind het veel geld hoor, en had het liever niet gehad. Wij ouderen hebben ook zo onze wensen, het lijkt me dat de volgende keer een andere groep aan de beurt is.” Fans van de club steekt ze een hart onder de riem. “Ik weet dat het een heleboel zijn hier, laten we hopen dat ze winnen.” Die wens leeft ook bij de gemeentebestuurders. Zij behoren de komende weken tot de meest fanatieke aanhangers van FC Twente. De ploeg, die eerste staat in de Keuken Kampioen Divisie, moet promoveren naar de Eredivisie. Dan stijgt de kans dat de gemeente haar uitgeleende miljoenen ooit nog terugziet.

FC Twente is bijna weer kampioen Bankroet was FC Twente al eens eerder. In 2003 werd een faillissement van de club, met miljoenen van de gemeente Enschede en investeerders, ternauwernood afgewend. Hierna sloeg de club de weg omhoog in, aan de hand van sterspeler Blaise ‘N Kufo. Hoogtepunt was het kampioenschap in de eredivisie in 2010, met als extra Champions Leaguevoetbal een seizoen later. De goede prestaties zorgden voor hoogmoed bij FC Twente. Stadion De Grolsch Veste werd uitgebreid tot een capaciteit van ruim 30.000 bezoekers en de club investeerde miljoenen in nieuwe spelers. Tegen de verwachting in bleven sportieve prestaties uit en eindigde de club in 2015 voor het eerst in twintig jaar in het rechterrijtje, mede doordat FC Twente twee keer punten in mindering krijgt vanwege financiële problemen. De gemeente stapte voor vele miljoenen in de club en nam het stadion over. Drie jaar later degradeerde FC Twente. Sinds januari staat de club op de eerste plek en ligt het kampioenschap op het tweede niveau voor het grijpen. Na twee opeenvolgende nederlagen heeft FC Twente vrijdagavond weer gewonnen. De koploper van de Keuken Kampioen Divisie deed dat in de eigen Veste tegen Telstar, 1-0. Rafik Zekhnini scoorde na een kwartier. Met nog vier duels te gaan heeft FC Twente nu 10 punten voorsprong op Sparta. De Rotterdammers kunnen het verschil verkleinen als ze zondag op eigen veld van TOP Oss winnen. Zoals de zaken er nu voorstaan heeft de club uit Enschede aan twee overwinningen in elk geval genoeg om te promoveren.

