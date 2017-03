Voor een portie hoop moet je op school zijn

Wat is hoop? Hanneke de Frel, directeur van de christelijke Prinses Máximaschool in Berkel en Rodenrijs, vond het prachtig hoe een paar kinderen in haar groep 6 het antwoord gaven: ‘Vertrouwen hebben in de goede afloop’. “Want dat is het. Zeker in de week na de verkiezingen.”

De Prinses Máximaschool is een van de 150 scholen die deze week ‘De week van de hoop’ vieren. De hoopweek is een initiatief van de koepel van christelijke en katholieke scholen Verus, die, niet voor niets, deze week precies na de verkiezingen plande. Gisterochtend bood Verus een petitie aan op het Binnenhof met tien agendapunten voor de kabinetsonderhandelingen. 150 kinderen vormden het woord HOOP op het plein om de petitie kracht bij te zetten.

Behoefte aan hoop

“Het is de eerste keer dat we dit doen”, zegt organisator Casper van Dorp. “Na de berichten over aanslagen en geweld bestaat in Nederland het idee: waar gaat het naartoe met dit land? Mensen hebben behoefte aan hoop. Daarom zijn ze ook in groten getale naar de stembus gegaan vorige week. Bij Verus dachten we dat er geen betere manier is om hoop te geven, dan te laten zien wat er op scholen gebeurt. Daar zitten kinderen met hun veerkracht, creativiteit en flexibiliteit. Als je ze vraagt wat ze willen, dan hebben ze het over milieu of minder ruziemaken. Ze willen kinderen in arme landen en vluchtelingen helpen.”

Om de hoop van kinderen ook over te brengen op mensen die niet dagelijks kinderen in huis hebben, heeft Verus een app gemaakt op de website ikhebhoop.nl, waarop scholen filmpjes kunnen uploaden met mooie dingen die er op school gebeuren. Op de Prinses Máximaschool gaan ze deze week tijdens de godsdienstlessen en het ‘melk drinken’ tijd besteden aan het lespakket dat Verus ontwikkelde over hoop. De Frel: “Het gaat over maatschappelijke problemen als de files, pesten of de plastic soep in de oceaan.” De app heeft ook speciale lessen voor middelbare scholen, mbo’s en pabo’s.

Om de kinderen alvast te enthousiasmeren om mee te doen, kregen ze gisteren allemaal een rode roos. Een roos? “Tja, dat dat doet denken aan de PvdA en is misschien net jammer”, glimlacht De Frel. “Met deze uitslag… Maar het gaat ons erom dat ze de roos uitdelen aan iemand van wie ze denken dat die het nodig heeft.” In groep 6 willen de meeste kinderen hun roos aan een opa of oma geven. Omdat ze alleen zijn, of in het ziekenhuis liggen met prostaatkanker of een operatie aan een been.