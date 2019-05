Voor een goed pensioen heeft Nederland wel een ov-staking over

Als de grootschalige ov-staking van dinsdag een beter pensioen oplevert, heeft twee derde van de Nederlanders begrip voor die vergaande actie. De vakbeweging heeft daarmee aardig wat draagvlak voor haar drukmiddel in de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel. De vakbonden eisen dat minister Koolmees van sociale zaken de AOW-leeftijd tijdelijk bevriest, maar tot op heden geeft die geen sjoege.

Maurice de Hond peilde voor vakbond CNV hoe het land aankijkt tegen de pensioendiscussie en bijbehorende stakingen. Daarvoor ondervroeg hij bijna tweeduizend mensen, representatief op onder meer leeftijd, opleiding en inkomen. Een kwart daarvan baalt overigens wel van de acties, 10 procent heeft er geen mening over.

“Een meerderheid van de Nederlanders onderschrijft onze plannen”, concludeert CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden uit het onderzoek. Het zal het kabinet veel draagvlak opleveren als ze de vakbeweging tegemoet komt in de onderhandelingen, denkt hij.

Maar de stijgende AOW-leeftijd zit de ondervraagden dan ook hoog, blijkt uit De Honds peiling. Liefst 68 procent vindt dat die te snel omhoog gaat. Zorgen daarover nemen toe met de jaren: van de jongeren hekelt 58 procent de stijging, van de groep tussen 55 en 65 jaar is dat al 92 procent. Iets minder dan de helft van het land is bang dat hij zijn pensioenleeftijd niet in goede gezondheid gaat halen.

De brede steun voor de staking is opmerkelijk, gezien al het verwachte ongemak. Zo voorspelt de ANWB een zware ochtend- en avondspits doordat meer mensen de auto pakken. Schiphol klaagt dat reizigers moeilijk bij de luchthaven kunnen komen, ondanks het beperkte treinverkeer dat op last van de rechter zal rijden vanaf Amsterdam. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt onomwonden dat de bonden ‘heel Nederland lastig vallen’ met hun acties.

Oude dag

En het zou mooi zijn als Nederlanders door de acties beter beseffen waar de vakbonden voor strijden, zegt een woordvoerder van CNV. Alleen of stakingen daar een goed middel voor zijn? Slechts 14 procent zei tegen De Hond dat hij zich meer in zijn pensioen is gaan verdiepen sinds er pensioenstakingen zijn.

De woordvoerder noemt dat toch winst. “Een op zeven mensen bewuster maken van hun oude dag is toch best veel. Het is nu eenmaal geen favoriet onderwerp.”

Het wachten is nu op een handreiking van Koolmees. Al stelde FNV vorige week dat de staking óók doorgaat als Koolmees daar op de valreep mee komt. Dat zou hoogstens de inhoud van de speeches op het podium veranderen, zei vicevoorzitter Tuur Elzinga tegen Het Financieele Dagblad.