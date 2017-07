Voor deze mensen is de zomer juist de drukste periode

Ik studeer tot één uur 's nachts

Daniëlle Wassing (21) uit Nederhorst den Berg. Volgt een Summercourse van de Hotelschool Den Haag (15 juli - 20 augustus)

"Ik volg de summercourse van de Hotelschool. Die moet ik halen om in september te kunnen beginnen aan de international fast track, een programma waarin je de opleiding in twee jaar kunt doen.

We zijn maandag begonnen, maar het voelt alsof ik hier al heel lang ben. De lessen beginnen iedere dag om half negen. We krijgen vakken over innovatie, accounting, personeelszaken en marketing.

Alleen op zondag zijn we vrij, maar dan moet je je alweer voorbereiden op de lessen daarna

Om zes uur zijn we klaar en dan studeer ik door tot één à twee uur 's nachts. Dit weekend zijn de eerste examens. Vanaf dan hebben we steeds vijf of zes examens per week.

Alleen op zondag zijn we vrij, maar dan moet je je alweer voorbereiden op de lessen daarna. Het programma duurt vijf weken. Tijdens de summercourse wonen we op de Hotelschool met een groep van 71 studenten. Er zijn veel Duitsers, maar ook iemand uit Singapore en Oostenrijk. Ik deel een kamer met een Duits meisje. Dat is heel leuk, want je motiveert elkaar. Als zij uit bed gaat, ga ik ook.

Je hebt met iedereen een klik omdat je allemaal in dezelfde mood zit

Ik weet nog niet precies wat ik hierna wil gaan doen. Eerst wil ik meer leren over de verschillende afdelingen in een hotel. Op de middelbare hotelschool heb ik de basis geleerd over bediening en receptie. Dat is de praktijk, hier krijg je echt les over management. Het is heel pittig, al die nieuwe indrukken. Ik kom van het mbo, dus ik moet nog naar manieren zoeken om goed te leren en mezelf voor te bereiden.

Gelukkig is het niet moeilijk om contacten te maken. Je hebt met iedereen een klik omdat je allemaal in dezelfde mood zit. Voor social media en vrienden heb ik bijna geen tijd, maar dat vind ik niet erg. Ik heb net een tussenjaar gehad waarin ik in Australië, Nieuw-Zeeland en Thailand ben geweest. Dat was eigenlijk één lange vakantie."