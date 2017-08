Voor de Griek zelf is Mykonos te duur

Het had de zomer van zijn leven moeten worden. Hard werken, maar in het weekend ook af en toe op het strand een feestje bouwen. Maar in werkelijkheid maakt Panos Giannikopoulos (26) lange dagen en heeft hij voor feestjes geen tijd. Bouwen doet hij voornamelijk aan zijn schuld. "Weer twintig euro erbij", zegt Giannikopoulos, als hij met zijn creditcard op een terras een salade en een glas wijn afrekent. "Sinds ik ben begonnen, heb ik met die kaart al 1500 euro geleend."

Giannikopoulos zegde in mei zijn baan in Athene op om in de zomer te gaan werken in een galerie op Mykonos, een van de Griekse vakantiebestemmingen waarvan de populariteit maar blijft groeien. Hij had er geen rekening mee gehouden dat dat eiland inmiddels zo duur is geworden, dat het voor de gemiddelde Griek niet meer te behappen is. Zelfs met een voor Griekse begrippen heel behoorlijk salaris. Giannikopoulos verdient ongeveer 1100 euro en heeft gratis onderdak.

"Maar alles is hier zeker twee keer zo duur. Voor een pita met souvlaki betaal ik in Athene iets meer dan 2 euro, hier laatst 7. Een glas wijn? 9 euro. Laatst vroeg een bar 5 euro voor een klein flesje water. Gewoon plastic, niet eens van goud", zegt hij lachend.

Steeds duurder

Mykonos is nooit meer goedkoop geweest, sinds Jackie Onassis (ex-Kennedy) eind jaren zestig haar rijke en beroemde vrienden begon mee te nemen. Het achtergebleven Griekse eilandje, met niet meer dan een paar ezels en wat vissersboten, veranderde al snel in een internationale feest- en jetsetbestemming. Toch was er voor toeristen met een kleinere beurs ook in het hoogseizoen altijd wel een plekje te vinden.

Maar sinds het wereldwijd economisch beter gaat, stromen de toeristen en het geld toe. Vooral Mykonos en Santorini, bekend om zijn schilderachtige zonsondergangen, werken als een magneet op welvarende Amerikaanse, Australische en -steeds meer - Aziatische toeristen. En daardoor rijzen de prijzen de pan uit.

"Onze kamers zijn dit jaar 10 tot 20 procent duurder dan vorig jaar. En we zitten sinds juni helemaal vol. Het is een topjaar", zegt eigenaresse Andriani Mavros ('boven de vijftig') van een bed and breakfast met twaalf kamers in Mykonos-Stad. "Vrijwel alle gasten zijn buitenlanders", vult haar man Antonios aan. "De paar Grieken die we hebben, behoren meestal tot de hogere middenklasse die voor de economische crisis al naar Mykonos kwam. Toen zaten ze in vijfsterrenhotels, nu komen ze bij ons."

Ik werk zes dagen per week. Tijd om zelf te koken heb ik niet, dus eet ik dure af­haal­maal­tij­den

Voor de gemiddelde Griek, die zijn inkomen de afgelopen jaren vaak tientallen procenten zag dalen, als hij zijn baan al hield, is Mykonos nu onbereikbaar. "De echt rijken gaan nog steeds naar de dure resorts, die hebben van de crisis geen last gehad", vervolgt Antonios. Verder komen op Mykonos nu vooral Grieken die er vrienden of familie hebben, en dus een overnachtingsplek. Dochter Tzortzi (22) studeert op Kreta. Ze schiet in de lach als ze bevestigt dat ze om die reden erg populair is bij studiegenoten.