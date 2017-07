Voor Amerikanen is de overheid een boeman

Daarnaast is hij zelf jager, net als velen in het agrarische Midden-Westen van Amerika, en heeft hij die vuurwapens ook nodig. Bovendien zijn het prachtige exemplaren, voor hem een genot om te aanschouwen als hij ze uit de kluis had gehaald, waar ze natuurlijk veilig opgeborgen moeten worden.

De overheid wordt door velen gezien als een kwade macht die meer kapotmaakt dan recht doet

Maar toen kwam de aap uit de mouw. Stel je voor, peinsde hij, dat wij als burgers zulke wapens niet hadden, dan waren we aan een tirannieke overheid overgeleverd. Hij maakt zich weinig zorgen over gewapende criminelen - die nauwelijks in zijn buurt voorkomen - en ook niet over vijandige buitenlandse machten. Wel meent hij dat Europa veel minder te lijden zou hebben onder terrorisme, als wapenbezit ook aan deze kant van de oceaan gemeengoed was.

Mijn Amerikaanse vriend vreest vooral de nationale overheid, die steeds meer macht zou grijpen als ze de kans krijgt en de eigen burgers zou willen ontwapenen om hen beter onder de duim te houden.

Dit voorbeeld geeft ook aan waarom Obamacare zo controversieel is in Amerika. De overheid wordt door velen gezien als een kwade macht die meer kapotmaakt dan recht doet.

Daarom willen veel Amerikanen af van Obamacare, ook al zouden miljoenen inwoners dan hun medische verzekeringen verliezen. Want de federale overheid wordt gewantrouwd en is erop uit om hardwerkende mensen te benadelen.

Weinig concurrentie Hoewel hun redenering wat eigenaardig is, is het zonder meer waar dat Obamacare niet optimaal is. Er is nog weinig concurrentie tussen aanbieders van zorgverzekeringen en de prijzen zijn schrikbarend hoog, vooral voor zelfstandigen met een iets hoger inkomen. Een bevriend echtpaar betaalt 1800 dollar (omgerekend 1567 euro) ziektekostenverzekeringspremie per maand met een eigen risico van 6000 dollar per persoon per jaar. Maar toch zijn ze dankbaar voor Obamacare, want anders was de dure operatie die een van hen moest ondergaan niet betaalbaar geweest. Voor de meeste Amerikanen is dit zorgsysteem duurder uitgevallen dan ze hadden verwacht - deels omdat te weinig gezonde jonge mensen zich intekenen - maar het heeft medische verzekeringen wel beter toegankelijk gemaakt. Zij houden liever het belastinggeld, dat ze zelf hebben verdiend, om hun eigen medische kosten te betalen Deze ontwikkeling ziet mijn vriend, de jager met lede ogen aan. Het bevestigt zijn beeld dat de overheid de zaken niet efficiënt kan organiseren en dat grote delen van de bevolking hogere premies moeten betalen om Obamacare mogelijk te maken. Deze aanname is aanvechtbaar, want het lijkt erop dat de premies voor Amerikanen juist minder snel omhoog zijn gegaan sinds de lancering van Obamacare.

Overheidsingrijpen Maar veel Republikeinen zijn ervan overtuigd dat overheidsingrijpen het leven altijd duurder maakt en de kwaliteit vermindert. En nog erger: dat hierdoor de keuzevrijheid wordt beperkt. Met Obamacare worden behandelingen volgens hen duurder, beperkter en minder goed. Zelfs de keus om je niet te laten verzekeren is niet meer toegestaan, hoewel de sancties niet goed te werken. Daarnaast wordt mijn vriends wantrouwen gevoed door de subsidies die de overheid verstrekt aan anderen, zoals de uitbreiding van het zogenaamde Medicare-progamma waardoor arme inwoners medische hulp en goedkope verzekeringen kunnen krijgen. Dat is misschien fijn voor hen, maar in zijn ogen niet eerlijk tegenover de hardwerkende middenklasse, die zelf nauwelijks de stijgende premies voor ondermaatse verzekeringen kunnen betalen. Zij houden liever het belastinggeld, dat ze zelf hebben verdiend, om hun eigen medische kosten te betalen. Dit lijkt me een te simplistische kijk op de overheid. En er zijn genoeg kiezers die Obamacare wel waarderen, waardoor het voor de Republikeinen erg lastig is geworden om deze wetgeving terug te draaien. Maar zolang de overheid de reputatie heeft van een grote boeman die alles verpest, zullen dit soort overheidsprogramma’s controversieel blijven in Amerika.

