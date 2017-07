Voor alles en iedereen is in Mexico-Stad wel een markt

De chilangos, inwoners van de hoofdstad, noemen ze tianguis (spreek uit: tie-jan-gies); een woord uit de oude Nahuatl-taal dat verwijst naar de pre-Columbiaanse markten van toen Mexico-Stad nog Tenochtitlán heette en de hoofdstad van het Azteekse Rijk was.

Lees verder na de advertentie

Hoofdstedelingen vinden in de tianguis werkelijk alles wat ze zich maar wensen kunnen. Bloemen? Op de Mercado de Jamaica vind je ze in overvloed. Voer en speeltjes voor huisdieren? De markt van Mixhiuca biedt uitkomst. En mocht je niet kunnen vinden wat je zoekt, dan kun je altijd nog terecht in Tepito, een ruige wijk net buiten het oude centrum, waar dagelijks een van de grootste zwarte markten ter wereld wordt opgezet. Daar liggen vooral illegaal gekopieerde dvd's en cd's bij miljoenen in de stalletjes.

Zelf ben ik gek op de tianguis. Het is een chaotisch, luidruchtig onderdeel van het Mexicaanse straatleven. De kraampjes staan dicht op elkaar en vormen een schier eindeloos doolhof vol schelle muziek, schreeuwende marktkooplui in een van etensgeur verzadigde lucht. In de grootste tianguis kun je makkelijk uren ronddolen zonder daarbij twee keer op dezelfde plek te hebben gelopen.

Niet veranderd Daarbij zijn de markten een van de weinige delen van de metropool die amper veranderen. Hele wijken van de oude stad transformeren in rap tempo naar hippe middenklassewijken met snel stijgende huurprijzen en chique koffiehuizen die ver buiten het budget van veel inwoners vallen. Maar de markten zijn nog steeds een ontmoetingsplaats voor alle sociale lagen van de stad. De markt die ik zelf het liefste bezoek is maar klein: de Tianguis del Chopo. Het is een verzameling van tientallen kraampjes in de wijk Buenavista, niet ver van het centrum, ingeklemd tussen betonnen flatgebouwen. Jongeren zijn gek op muziekgenres die in het Westen soms al decennia niet meer in zwang zijn 'Chopo' wordt alleen op zaterdag opgezet, en bedient een op het oog wel heel kleine niche. Het is een markt voor rockmuziek: punk, heavy metal, grunge, goth en emo. In de kraampjes worden zwarte T-shirts met doodshoofden en logo's van obscure metalbands verkocht. Anderen hebben armbanden met metalen punten, leren halsbanden en elpees in de aanbieding. Overal speelt keiharde rock, versterkt met live optredende bandjes.

Jongeren Rockmuziek mag een bij uitstek westers fenomeen zijn, 'Chopo' is juist uiterst Mexicaans. Jongere chilangos zijn gek op muziekgenres die in landen als Nederland en de Verenigde Staten soms al decennia niet meer in zwang zijn, zoals punk, goth en emo. Het valt me dagelijks op hoe op straat tieners rondlopen met punkkapsel en -kleding, zoals zwarte spijkerbroeken met kettingen. Die waren twintig jaar geleden, toen ik zelf in Dordrecht op de middelbare school zat, al lang en breed uit de tijd. Dat zelfs zulke subculturen een eigen markt hebben, is een teken van de enorme en vaak verborgen diversiteit die deze stad heeft. Mexico-Stad is minder kosmopolitisch dan westerse steden als New York, Londen en Berlijn, minder een mengelmoes van nationaliteiten en etniciteiten. Maar onder de oppervlakte is ook de Mexicaanse hoofdstad een thuis voor de meest uiteenlopende groepen. Geen betere plek om dat te zien dan de tianguis, misschien wel het meest traditionele stukje van het Mexicaanse hoofdstedelijke straatleven.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.