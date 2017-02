Voor 3,8 miljard kun je maar de helft van de scholen renoveren

Iedereen is het daar zo over eens dat in 2010 de motie-Hamer werd aangenomen: Nederland moest bij de top-5 van kenniseconomieën gaan horen. Maar los van deze motie zijn de Haagse ambities voor onderwijs monumentaal.

Zo werd er vanuit Den Haag de afgelopen kabinetsperiode gewerkt aan meer aandacht voor het individuele kind, beter burgerschapsonderwijs, eigentijds ICT-onderwijs, meer kansengelijkheid, minder zittenblijvers, rekenen en toetsen, terrorismebestrijding, excellentie, een lerarenregister, meer (mannelijke) leraren, en dan nog die hele operatie passend onderwijs.

Dat bereik je allemaal niet door te bezuinigen. Dat snapt iedereen.

Wat is veel? Op onderwijs bezuinigt dan ook bijna niemand deze verkiezingen. D66 - ‘onderwijs, onderwijs, onderwijs’ - trekt het meeste extra uit: 3,8 miljard euro. Maar is dat nou veel of niet? De VVD trekt bijvoorbeeld maar 100 miljoen euro extra uit. Dus dan lijkt 3,8 miljard euro al snel heel wat. Is 3,8 miljard veel? Je krijgt er maar de helft van de scholen van gerenoveerd We kunnen er ook een ander bedrag tegenover zetten: 6,9 miljard euro. Dat was volgens onderzoeksbureau Oberon hoeveel achterstallig onderhoud er in 2013 was aan schoolgebouwen. In 2016 rapporteerde de Algemene Rekenkamer over hetzelfde onderwerp dat vier van de tien schoolgebouwen aan het einde van hun levensduur zitten. Daar komt nog eens bovenop dat gebouwen vaak niet voldoen voor passend onderwijs, het bieden van maatwerk, digitalisering van het onderwijs, of voor allerlei vormen van onderwijsvernieuwing. Lokalen en de gebouwen zijn simpelweg te klein, of er niet op ingericht. Is 3,8 miljard dus veel? Je krijgt er maar de helft van de scholen van gerenoveerd, laat staan gemoderniseerd.

83 euro per maand Nog zoiets. Voor minder lesuren en meer leraren heeft D66 1 miljard euro over. Maar de 14.000 leraren die ze daarvoor nodig hebben, kosten 1,8 miljard euro. Niet genoeg dus, en als ze die 1 miljard juist zouden inzetten voor een aantrekkelijker salaris om die 14.000 ook echt te kunnen krijgen dan komen we uit op nog geen 1000 euro per leraar per jaar; 83 euro per maand bruto. Kortom, raar verhaal. Als we het funderend onderwijs echt weer een kwa­li­teits­im­puls willen geven dan is de komende regeerperiode minimaal 50 miljard euro nodig Maar wat dan nog: met 3,8 miljard intensivering is D66 nog steeds de beste vriend van het onderwijs. Als we het funderend onderwijs echt weer een kwaliteitsimpuls willen geven dan is de komende regeerperiode minimaal 50 miljard euro nodig, schat ik. Genoeg voor een basis die op orde is, en een lat die omhoog kan. Of we moeten gewoon al onze ambities en pretenties laten varen. Dat kan natuurlijk ook. Laat iemand daar dan een motie voor maken.

